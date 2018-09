OPINIÓN PÚBLICA/ Abucheos para la diputada

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mala semana para los políticos tamaulipecos en el Congreso de la Unión.

Comenzando con el Senado, en el reparto de Comisiones nuestros representantes no obtuvieron ninguna Presidencia. Por si fuera poco, la asignación estuvo lejos del perfil de nuestros coterráneos.

La primera posición de mayoría, Américo Villarreal Anaya, lo máximo que sacó en la rifa fue una secretaría (son dos) en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía ¿qué sabe el médico de esas cosas?.

El, que dijo que iba por la de salud y otras en que le interesaba trabajar para los tamaulipecos, no se acomodó en nada de su resorte.

Una secretaría más para Don Américo: De Relaciones Exteriores para América del Norte ¿qué sabe nuestro cardiólogo de esos temas?.

Pertenece a Morena, el partido en el poder. Tienen la sartén por el mango. Se agandallaron con las principales Comisiones, esas que marcan rumbo en la conducción del país.

Su compañera de fórmula, Guadalupe Covarrubias Cervantes, se quedó con una de las dos secretarías de la Comisión de Cultura, de lo cual por lo menos podría tener nociones dado que es profesora jubilada.

Por su parte Ismael García Cabeza de Vaca recibió dos secretarías, en Seguridad Pública y Marina.

Los morenos presidirán 21 comisiones, le dejaron ocho al PAN y cinco a Don PRI.

Solo como recuerdo, en el sexenio inmediato anterior el sombrerudo Manuel Cavazos Lerma tenía bajo su responsabilidad la presidencia de la Comisión para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, algo en lo que pudo haber hecho buen papel pero se ocupó de viajar por el mundo con cargo al presupuesto.

La primera fórmula (mayoría) panista del mismo sexenio, Sandra Luz García Guajardo, trabajó en las comisiones de Cultura y Fomento Económico, como secretaria.

Si lo vemos más de cerca, las presidencias de las Comisiones solo generan estatutos a quien las encabeza, y una corta feria de más para sus carteras.

La verdad es que pensamos que Don Américo tenía más “peso” en Morena.

Por su parte la Cámara de Diputados está por nombrar a los integrantes de las Comisiones, que se reducen de 56 a 45 ¿cuantos cueruditos van a destacar? Creemos que no muchos.

Se acabó la época en que Baltazar Hinojosa Ochoa presidía la de Presupuesto, o “Paloma” Guillén la de Gobernación.

De malas también en la cámara baja. Doña Mariana Rodríguez Mier y Terán, la única legisladora priísta por Tamaulipas, subió a la tribuna para perder el miedo al micrófono. Hizo su “primera comunión”. Le fue mal.

Podría ser el principio y fin. Fue abucheada por el grupo mayoritario por la sarta que se le ocurrió decir desde el micrófono más alto de México. Cortó su mensaje ¿que dijo para merecer el desprecio?.

Habló del caso Ayotzinapa, un tema que ignora, pero exigió “con urgencia el esclarecimiento total de estos indignantes hechos y castigo para los culpables”.

Se atrevió a decir: “Han sido años de sufrimiento para los padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, que reclaman justicia por este doloroso acontecimiento. Para ellos, nuestra solidaridad y nuestro compromiso para esclarecer los hechos”.

Sus colegas ya no la aguantaron cuando afirmó que “el presidente de la República no es un asesino”.

Como no la dejaban avanzar en su lectura –la querían fuera-, hubo de intervenir la presidenta de la directiva María de los Dolores Padierna Luna: “Moción de orden al pleno”.

Y siguió la golondrina priísta: “La reconciliación y la paz de este país pasa necesariamente por Ayotzinapa….”

Continuaron los abucheos. Otra vez Padierna: “Por favor, respeto a la oradora que está en el uso de la palabra”.

Ella misma, la tamaulipeca (?), se engentó y quiso imponerse a gritos: “Respeten esta tribuna”.

Se indignó y cortó su “joya de oratoria”. Se fue a su asiento.

Mal comienzo para la alumna del Cambridge University, de Inglaterra; la de maestría en Derecho Internacional en la Georgetown University, Washington, DC; la que también estudió en la Ibero y otras famosas casas de estudios en el mundo.

Y se aventó otra sarta en la glosa del VI informe del Presidente Peña Nieto, durante la comparecencia del secretario de Sedesol, Eviel Pérez.

Esperamos que nuestros representantes populares ante la 64 legislatura de la cámara baja mejoren, que tomen cursos, que piensen antes de meterse en camisas de once varas, o decidan por hacer lo que la inmensa mayoría: Ir a calentar butaca.

Aventarse como el borras no solo les genera desprestigio a ellos sino a los tamaulipecos.

Como a Laurita Garza, que a Doña Mariana le sirva de experiencia “lo que esta vez le pasó”.

Y si hablamos de diputados, pero locales, ya dialogan sobre la comparecencia de los secretarios del gabinete estatal para la glosa del II Informe del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

De acuerdo con el coordinador parlamentario, Glafiro Salinas Mendiola, hay corrientes de opinión sobre los que deben ir a Palacio Legislativo: Que se invite a los que no fueron el año pasado, y que sean los mismos porque son varias las preguntas que les quieren hacer.

En el 2017 participaron los titulares de la Procuraduría, Irving Barrios Mojica; Sebien, Gerardo Peña Flores; Educación, Héctor Escobar Salazar; Turismo, María Isabel Gómez Castro; las titulares de Salud, Gloria Molina Gamboa , y de Obras Públicas, Cecilia del Alto López.

El periodo ordinario de sesiones inicia el lunes a las 16:00 horas con la presencia del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Si tocamos temas electorales, el IETAM amplió del uno al tres de septiembre el plazo para recibir solicitudes de aspirantes a consejeros municipales. La vigencia es para 30 municipios donde faltan 84 espacios que llenar.

Las necesidades son de 780 personas para cubrir 43 comités municipales y 22 distritales.

Habrá que decirles que el sueldito es de 20 mil pesillos por mes, más menos, por cerca de un añito, para que lleguen en cascada.

Cuarto Pöder de Tamaulipas/