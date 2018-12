OPINIÓN PÚBLICA/ A “vomitar” lo que robaron

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues bien, ya está en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019.

Seguirá el llamado “gasto federalizado”, recursos que desde el centro se envían para que estados y municipios los apliquen (etiquetados y no a discreción).

Poco a poco Doña Federación irá tomando el control de los dineros que manda. No funcionó la descentralización y el “fortalecimiento” de entidades y ayuntamientos. La corrupción hizo de las suyas.

Por lo que se sabe, los fondos seguirán fluyendo pero con la supervisión estricta de los Coordinadores para el Desarrollo, en el caso de Tamaulipas José Ramón Gómez Leal.

En temas como salud y educación, la aplicación de nómina de pagos volverá al gobierno federal

Por ejemplo, se quiere erradicar las plazas de médicos humanos que ocupan veterinarios, o especialistas que no cuentan ni con título. Buscan acabar con los comisionados y espacios en que cobran hasta las sirvientas y jardineros de funcionarios.

Según la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la cuenta del 2016 correspondiente a salud estatal, le quedaron a deber.

Abarcó dos mil 870 millones de pesos de los cuales no pudo comprobarse (con papeles) la aplicación de hasta 370 millones, y en numerosas plazas no se halló a los empleados.

En colaboración anterior decíamos que, en los tiempos de “Don Teofilito” Treviño Zapata García Manzo como jefe máximo, los auditores encontraron que con dinero federal se pagaban celulares de personas que no laboraban ahí. Además boletos de avión a individuos ajenos a la secretaría.

En resumen es lo que quieren evitar los pejistas.

Año con año la Auditoría determina que del dinero para plazas de maestros frente a grupo, se paga a los “comisionados” en las representaciones sindicales (sección 30 del SNTE), o bien para la compra de regalos y fiestas con motivo del Día del Maestro.

Se repartieron a discreción. Ha quienes cobran como titulados en doctorado y muy apenas terminaron licenciatura.

Si es la intención del gobierno de López Obrador, bienvenidas las medidas de control. Los presupuestos seguirán llegando a los estados.

De todas maneras los miembros del Pacto Federal están pendientes de aprobar sus respectivos presupuestos, en espera de que avance el PEF para el 2019. Puede traer algunos ajustes.

El de Tamaulipas, por alrededor de 55 mil millones de pesos entró como iniciativa que se envió a Comisiones para su dictaminación. De todas maneras puede tardar hasta el viernes para desfogarse en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso.

Del federal no se espera que los diputados le hagan cambios de fondo. El paquete financiero será aprobado como lo envía el Presidente López Obrador. Tiene la mayoría de escaños para que así sea.

En cuanto a obra pública, vemos que a partir del 2019 en cada inversión proveniente del centro, se deberá colocar un letrero con la siguiente leyenda: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”. Que nadie salude don sombrero ajeno.

Los recursos deberán ser ministrados de acuerdo al calendario establecido en los convenios y de ninguna manera podrán iniciar después del mes de marzo. Nada que rezagos o subejercicios.

Autoridades locales y ciudadanos quisiéramos que así sea.

De Tamaulipas se ratifican como zonas de atención prioritaria los municipios de Bustamante, Casas, Miquihuana, San Nicolás y Tula.

Muy bien que el dinero no llegará directamente. Por años los presidentes municipales se rateaban las partidas. Los apoyos sociales aterrizarán directamente a los beneficiados a través de tarjeta bancaria.

De zonas prioritarias urbanas también se ratifican 60 las localidades de atención. En Matamoros, además de la cabecera, incluye Control y Estación Ramírez. De Valle Hermoso la cabecera, Anáhuac y El Realito.

A través de una asociación público privada, sigue el compromiso de conservación de la carretera Tampico Victoria. Para 2019 se pide autorización por 825 millones de pesos.

El 20 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, se destinará a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.

Como sabemos, en Tamaulipas se formará un fondo estatal que dispersará la lana en aquellos lugares en que no hay policía preventiva.

Para conservación carreteras (seguimos con Tamaulipas) habrá 579.5 millones; caminos rurales y carreteras alimentadoras 168.7 millones.

Subsidio para organismos descentralizados estatales, dos mil 153 millones; subsidio para agua potable 84.6 millones.

Mejor luego el damos otra repasada al tema.

En Victoria, el alcalde Xicoténcatl González Uresti declaró que su antecesor Oscar Almaraz Smer no le dejó ni quinto en caja para cubrir los aguinaldos de sindicalizados entre julio y septiembre. S agandallaron los de confianza, o sea los jefes que ya se fueron.

Apretando el cinturón en todos los renglones, el fin de semana el municipio cumplió con dos mil 506 burócratas, de ellos 1,363 sindicalizados, 665 de confianza y 478 por contrato.

Los diputados locales trabajaron en sabadito por la tarde para revisar cuentas públicas del gobierno, organismos descentralizados y ayuntamientos. Confirmaron que el combate a la corrupción va en serio. Aprobaron 55 y rechazaron 111. Una masacre que fija precedente en la historia del Poder Legislativo.

Están en el banquillo de los acusados ex funcionarios y funcionarios de organismos que antes se consideraban intocables: Comisión de Derechos Humanos, Instituto Electoral de Tamaulipas, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, Tribunal Electoral, Instituto de la Juventud, Instituto de la Mujer, Ipset, Instituto de Cultura, secretaría de Salud, y hasta el Zoológico de Tamatán.

Ex colaboradores del gobierno egidista y del actual están en el banquillo de los acusados. El siguiente paso sería hacerlos “vomitar” lo que se llevaron.

Cuarto Poder de Tamaulipas/