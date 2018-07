OPINIÓN PÚBLICA/ A cuidar a sus sobrinos

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todos quieren ganar. Bajo el principio pejista de que si ganas hay democracia y si no es fraude, comenzó a llegar a los tribunales la sarta de inconformidades de los perdedores.

De haber sido derrotado Don Peje en la presidencial, a estas alturas habría ordenado estrangular a medio México soltando y arengando tigres y demonios. Es el sello de la casa.

Es muy fácil inconformarse con resultados de las elecciones. Lo más difícil es demostrar que se cometieron “mapacherías”. A veces las hay, son evidentes, pero no se pueden aportar elementos para revertir.

Por eso extraña la actitud de Doña Malena Peraza Guerra, perdedora por Tampico, al solicitar la anulación de la elección de presidente municipal ¿Porque no le favoreció?. Doña “chapulina” está enojada.

Su contrincante Jesús Antonio “El Arabe” Nader anda arriba con un promedio de diez mil votos ¿los podrá revertir Magdita?.

Si alguien conoce las reglas tácitas de la política es ella. Fue dos veces diputada y alcaldesa por el PRI, alcaldesa por el Verde y ahora candidata por el tricolor. Sabe bien que el que pega primero vez pega dos veces.

A los casi 75 años, Peraza está lista para retirarse al rancho a cuidar a sus sobrinos. Su carrera de éxitos ha terminado con una amarga derrota. La ambición del poder no la dejó retirarse invicta y por la puerta grande. Se va por la de atrás.

También del tricolor es una inconformidad por la elección en Reynosa. Aunque están a varios años luz de distancia de la ganadora Maki Ortiz Domínguez, se atrevieron a presentar recurso ¿para hacer el ridículo?.

Por otro lado, da risa pero es cierto que, en Palmillas, el candidato del Movimiento Ciudadano, el millonario Cecilio Sifuentes Villanueva, impugnó la elección. Se dijo defraudado.

Es un pueblo chico. El padrón asciende a mil 704 ciudadanos adscritos a cinco casillas, mismas que impugnó el hombre con la esperanza de que lo hagan alcalde. Le ganaron 750 a 410 votos ¿qué busca? ¿que le regresen lo que gastó?.

Difícil de entender la actitud del magnate de los materiales para construcción en ciudad Victoria ¿acaso ignora que el líder del partido, Gustavo Cárdenas Gutiérrez rentó las siglas?. No es difícil creer que a estas alturas Gustavo ya cobró hasta la derrota de las impugnaciones.

Cierto que le madrugaron pero él se metió al juego. Debe aceptar las reglas no escritas.

En Matamoros, el ex dirigente del PRI Víctor Manuel García Fuentes ya ganó en la planilla de Mario López Hernández, pero sus enemigos insisten en jeringarlo por inelegible. Le atribuyen que no renunció a tiempo a la cartera de salud en el ayuntamiento de “Chuchín” de la Garza. Es el enemigo acérrimo Eliud Pérez González; esto lo resolverá el IETAM.

Y arrecian los rumores sobre una posible alianza del PRI con Morena para la próxima elección local, el domingo dos de junio del 2019. No se descarta, es muy posible.

Si quiere sobrevivir como partido, los gerentes deben encontrar la mejor alternativa. Afirma el enunciado que, si no puedes con el enemigo, súmate a él ¿acaso con el PAN?. Si los operadores azules lo perciben, ya deben tener su plan. El gran enemigo a vencer es Morena.

No es un secreto que el tricolor, cuando fue poder, controlaba a los partidos todos incluyendo al PAN. Lógico y válido que se la reviertan.

Tricolores y morenos serían el amasiato perfecto. El primero tiene la estructura y la “mañas” de la ingeniería política; el segundo es el último alarido de la moda electoral.

Si hacen la mancuerna más allá del 2019 el Movimiento de Regeneración Nacional dejará de ser atractivo. Para entonces, el desencanto popular de aquellos que quieren “ver sangre” estará en su esplendor. Tendremos un país despedazándose con las medidas populacheras de López Obrador.

La “luna de miel” no durará mucho, ni en México ni en Tamaulipas.

El respetable ya se está dando cuenta que los precios de la gasolina no solo no bajarán –como lo prometido-, sino que las alzas seguirán constantes; que no se venderá el multicitado avión presidencial ni el resto de la flotilla de aeronaves del gobierno.

Las ocurrencias de Don Manuel se irán a la basura, lo que son, como eso de la zona libre de 30 kilómetros en el norte del país o la reducción del IVA al ocho por ciento y el ISR al 20.

Ni habrá nuevas refinerías de PEMEX ni desconcentrará las 18 carteras del gobierno federal a los estados y, lo que fue su principal bandera desde hace 18 años, no acabará con la corrupción. Al contrario él, AMLO, se sumará a la “mafia del poder”.

Suena muy jalado el proyecto de desaparecer las delegaciones federales en los estados y crear una sola coordinación que aterrizará los programas directamente.

Más jalado que, a más de cuatro meses y medio de tomar posesión el señor López, un rufián de la frontera difunda que la chamba es para él merito. Algo debe andar mal porque no se le conocen méritos ni capacidades, fuera de un gris paso por el Congreso del Estado.

López no es tonto, tratará de crear una estructura política que le permita el control de los votos por sobre gobernadores y cacicazgos regionales. Su objetivo es proyectar candidatos.

Antes de irnos, quedó confirmado que el pandillero de la operación política de Morena (primero PRI, luego MC y ahora Morena), Ricardo Monreal, va de coordinador de la bancada en el Senado. Con él se reunieron este miércoles Américo Villarreal Anaya y Guadalupe Covarrubias Cervantes, que ocuparán escaños por Tamaulipas.

Llegaron las vacaciones escolares y el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca puso en marcha la Escuela Tamaulipeca de Verano 2018 en que participarán maestros, alumnos y padres de familia de los niveles de educación básica y centros asistenciales. Tomarán acciones formativas de español, matemáticas e inglés, que contribuyan a fortalecer el nivel académico, de aprendizaje y convivencia.

En esta ocasión participarán estudiantes de segundo y cuarto grados de primaria; segundo de secundaria y se extiende a los Centros de Atención Múltiple de Educación Especial y Centro de Atención Comunitaria del Sistema DIF Tamaulipas.

