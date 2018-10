OFRECE DIF MANTE MASTOGRAFÍAS GRATUITAS.

Cd. Mante, Tamps.- Esta semana dio inicio la actividad para detectar el cáncer en la mujer al promover el sistema DIF Mante la campaña de mastografías gratuitas la cual se extenderá hasta el último día de este mes.

Decenas de mujeres se dieron cita a las instalaciones del DIF para poder hacerse el chequeo oportuno del cáncer a través de una mastografía completamente gratuita que permitirá determinar si existe un riesgo de enfermedad o no.

La presidenta de este organismo, la licenciada Coral Fentanes Mayorga, aseguró que no hay pretextos para las mujeres para no hacerse una revisión profesional y oportuna, por lo que invitó a todas aquellas interesadas a hacerse un chequeo; además, agregó en caso de que la interesada no pueda ir hasta el lugar en donde se realizan, cuentan con transporte para ir por ellas a sus hogares.

La jornada de detección se extenderá por todo lo que resta de octubre en un horario de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

Requisitos para poder hacerse la revisión gratuita:

• Edad de 40 a 69 años y presentar dos copias del INE.

• Portar ropa cómoda, de preferencia 2 piezas

• No usar desodorante, perfume, talco o crema.

Cuarto Poder de Tamaulipas/