OBSERVADOR POLÍTICO/ GARZA DE COSS, Un simple representante

POR: RENATO LUCIO ALVAREZ

Tal parece que la forma de llevar las cosas algunos diputados locales, no es de lo mas transparente, ahi tenemos al presidente de la junta de coordinación política, CARLOS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, que su carácter no le está ayudando en mucho a pastorear a los legisladores tamaulipecos, incluídos los diputados locales panistas, quienes a fines de año se quejaron de que el diputado local nomás no los apoyó como debía ser, tan asi, que ni siquiera abrieron oficinas de gestión social y enlace ciudadano en varios distritos electorales…

CARLOS GARCIA, es aspirante natural a la presidencia municipal de Matamoros y no cuenta con el verdadero arraigo entre el panismo y la población, por lo que sería un mal candidato a la presidencia por el PAN y con ello sin duda la retención de la alcaldía en manos del PRI será un hecho, además tiene en frente a FRANCISCO ELIZONDO, dirigente estatal del PAN que se le mueven las dos patitas para ser candidato a alcalde o bien al secretario de educación HECTOR ESCOBAR que aunque le dijeron que no hiciera política desde la secretaria en sus manos, ellos dos, FRANCISCO ELIZONDO Y HECTOR ESCOBAR le hacen la contra al lider pastoral del congreso del estado, pues este nomás no le ayuda el carácter con que se maneja, peorcito que RAMIRO RAMOS SALINAS, los que le recuerdan, este un sujeto presumido que después no lo quería ni el gobernador en turno EGIDIO TORRE que a su vez se mueve para convertirse en candidato a senador…..

VOLVIENDO CON RIO BRAVO le comentamos que la dirigencia del PRI en manos de MARGARITA GARCIA MARTINEZ está por concluír y los grupos políticos se apuntan como uno solo pero como grupo para poner su candidato cada quien, por ejemplo ahi tienen a la señora VERONICA SERNA GALLARDO que agregada al grupito de ZACARIAS MELHEM KURI, aspiran a quedarse con el control del tricolor, y por ejemplo el señor ZACARIAS es proveedor de gasolina de la COMAPA y a como están las cosas ya debe tener las dos patitas fuera de esa concesión como en la presidencia municipal quedó apestado el tal ZACA, pues el alcalde JUAN DIEGO nomás no los traga a los árabes y si bien le dá el espacio a EDGARDO, dicen que ya le piensa dos veces antes de ponerle la alfombra roja al sujeto tan arrogante y mamila como es EDGARDO MELHEM SALINAS, pues como diputado federal, no le ha dado el lugar a la comunidad riobravense, unicamente a la estructura de su partido revolucionario institutucional, lo contrario de lo que quiere hacer JUAN DIEGO GUAJARDO….

RAUL GARCIA VIVIAN, gerente general de la COMAPA, después de poner de patitas en la calle al fulano de nombre CARLOS NAVARRO y ANGEL TOVAR entre otros, sin duda que da muestras de que las cosas van a cambiar a fondo con los vientos de cambio y esto es señalar que el gerente llega con la espada desenvainada para poner órden de lo que queda de la dependencia paraestatal, pues sin duda era un botín político y económico para cada gerente que llegaba ahi y por cierto los cambios seguirán y los ajustes dentro de la dependencia, pero también hay cosas buenas como la apertura que está dando el funcionario estatal de abatir el rezago con la oferta de condonar los recargos de ejecución y cobranza a los usuarios domésticos…..

POR CIERTO SE CUIDAN los relevos de los titulares de las demás oficinas de gobierno como ITAVU, fondo Tamaulipas, oficina fiscal del estado, registros civiles en Santa Apolonia, Nuevo Progreso y Rio Bravo….

Hablando de partidos, le comentamos que en el PRI, suenan fuerte tres nombres para dirigir el tricolor y son GUSTAVO RICO DE SARO, JAIME ARREDONDO LUCIO Y DULCE NAVA, seguidos de una tercia mas como HECTOR OLIVARES que se encuentra haciendo una elogiante labor en el cabildo y seguro le distraeria llegar a la dirección de su partido y para esto se apunta ALAN ALEXANDRE ARJONA o bien dicen que hasta VICTOR GARZA que no dejó buen ambiente dentro del tricolor….

INCLUSO dicen que es el momento de que desde ya definan no solo el dirigente y la directiva priísta local sino a quien será el candidato a la presidencia municipal, asi han de andar las cosas que grave sin duda….

Y en el prd, el secretario general en la ciudad de Reynosa, ALEJANDRO PEREZ SANTANA, viene dando a conocer que se sigue trabajando en el fortalecimiento del su partido de la revolución democrática siguiendo instrucciones de la dirigencia estatal, además de que el estatuto tendrá que aplicarse al pié de la letra para lo que dijo tajante que en breve informará de acuerdos tomados al interior de su partido…..

ALLA EN REYNOSA, el ingeniero JUAN GARCIA GUERRERO, encargado de la gerencia general de la COMAPA, dijo que seguirían atendiendo a la comunidad en las 6 sucursales de la ciudad y la matriz en la colonia Longoria, pues los descuentos proseguirán en cuanto al 30 por ciento en eliminar del adeudo total y el cien por ciento de los gastos de ejecución y de cobrabzas. Además del programa de “pago por adelantado” durante el mes de enero todavía donde pagan 10 meses y le bonifican dos…..

MUY MALA LABOR que ha venido desarrollando el señor ALFREDO CASTRO OLGUIN como primer síndico municipal pues a ninguna audiencia pública asistió el perredista metido a sindico municipal como un vil mercenario de la política, pues sin duda el no renunció al PRD para asumir una candidatura por otro partido y los ciudadanos reclaman porque no asiste a las audiencias públicas, pues todo lo quiere tratar en oficina de palacio municipal para estar en aire acondicionado comodamente y decir quien si y quien no atiende….

OIGA Y ESE DIZQUE REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR CABEZA DE VACA en La zona norte del estado, un tal FRANCISCO GARZA DE COSS, quien no lo recuerda haciéndole la vida de cuadritos al ahora jefe suyo y gobernador del estado, si lo recuerda amigo lector?

Cuando acusó directamente a FRANCISCO GARCIA de quien sabe cuantas faltas al estatuto que rige al partido acción nacional y que hoy es un servil empleado de su gobierno, pues bien GARZA DE COSS, anda pidiendo a los directores y demás funcionarios de nivel estatal que le den los nombramientos para que los entregue el en cada municipio, lo que le negaron todos los directivos de gobierno en el estado.

Por ejemplo el quería ir al municipio de Valle hermoso a instalar al delegado de ITAVU, del fondo Tamaulipas, de bienestar social y quien sabe quien mas, pero ni si quiera le indicaron que eso haría.

AHI MUCHO seguro tendrá que ver VICTOR SAENZ que se encuentra manejando lo relacionado a todo lo que llega a la oficina del gobernador del estado desde una invitación a una quinceañera, hasta la propuesta o curriculum de algún tamaulipeco que quiere ingresar al gobierno, la verdad es que no le dijeron o no entendió bien GARZA DE COSS cual sería su papel protagónico en los vientos del cambio y es que solamente será una figura decorativa ahi en un rincón del edificio de oficinas estatales en la ciudad de Reynosa, donde no se meta con nadie y asista a bautizos, meriendas y gorras en calidad de un simple representante….

SATURADAS las gasolineras con el alza del precio al litro por parte de la autorización de los diputados federales como BALTAZAR HINOJOSA, EDGARDO MELHEM, MERCEDES GUILLEN, MIGUEL GONZALEZ SALUM, YAHLEEL ABDALA, ESDRAS ROMERO entre otros fulanos que bien cobran por molestar mas a los bolsillos de los mexicanos……

LA OTRA LA CUENTO DESPUES……

