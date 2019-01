NUESTRA LUCHA HA SIDO Y SEGUIRÁ SIENDO CONQUISTAR OBRAS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA QUIENES CARECEN DE ELLOS.

Carlos Martínez Leal

Dos son los problemas principales del pueblo pobre de México, ha dicho nuestro líder nacional el Ing. Aquiles Córdova Morán: la pobreza y la ignorancia política. En cuanto a la primera, la pobreza, si bien el gobierno reconoce que más de la mitad de nuestro pueblo está en la pobreza, investigadores como Julio Boltvinik, del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México ha dicho, que son más de 100 millones de pobres en el país, de una población de 130 millones. Sobre el segundo problema, un pueblo que desconoce lo que es la política científica y que se vanagloria de no ser, ni participar en política, es un pueblo manejable, un pueblo al que se le puede manipular.

Hace 44 años que nació nuestra querida organización precisamente para luchar contra la pobreza, contra la marginación, bajo un programa sencillo que convoca al pueblo de la comunidad, del Ejido, de las colonias a reunirse para discutir su problemática y a unirse como un sólo hombre, para luchar por solucionar los problemas, esa lucha continúa, tenaz, perseverante, logrará en primer lugar hermanarnos, mostrarnos que somos lo mismo, que pertenecemos a un grupo, al grupo que trabaja para poder subsistir, el grupo que es solidario con sus semejantes, pues sólo unidos podemos resolver nuestros problemas. Esto ha logrado la lucha de 44 años unirnos como un sólo hombre, identificarnos bajo un mismo ideal, la construcción de un México donde no haya pobres, donde tengamos trabajo y la riqueza que generemos, nos permita tener una vida digna.

Esta lucha contra la pobreza, es decir, esta lucha por lograr que en nuestras comunidades haya lo indispensable, lo necesario para vivir dignamente: casa, agua potable, drenaje, energía eléctrica, escuelas, clínicas, centros deportivos y recreativos, pavimento, transporte, empleo, seguridad, es decir, todo aquello que nos permita vivir como seres humanos; nos ha llevado a lo largo de 44 años a tratar y a conocer a las autoridades, a los gobernantes prácticamente de todas las agrupaciones políticas habidas y por haber, es decir, de los partidos políticos, a su idea de los problemas y del país que quieren ellos y el que queremos nosotros, nos ha llevado a entender la política, pues esta lucha antorchista por resolver nuestras demandas va acompañada de un esfuerzo de comprensión y de estudio de los problemas, que enfrentamos a nivel local, municipal, estatal, federal y mundial, para que se tomen en cuenta nuestras peticiones y sobre todo para que se resuelvan, para que se solucionan nuestras necesidades.

Porque la lucha ha logrado resolver muchas demandas, nos ha permitido crecer, a puesto a varios de nosotros al frente y, con el estudio, la lectura del volante semanal, con las conferencias, con los programas culturales, y sobre todo con la lucha porque se resuelvan las demandas, por que se solucione el pliego petitorio, hemos aprendido a conocer a nuestros hermanos y a identificar a quienes se oponen al progreso y al avance de nuestras comunidades. En resumen hemos crecido en cantidad y en comprensión de los problemas y ahora tenemos una explicación más clara, más profunda de quiénes son nuestros hermanos y quienes por su posición económica y por sus ideas en contra del progreso de nuestras comunidades, nos atacan y cuestionan el que estemos organizados y luchando.

Este crecimiento y esta consolidación de nuestra organización nos permite avanzar en la tarea de lograr obras y servicios básicos para el pueblo pobre de México, y es nuestro líder nacional el Ing. Aquiles Córdova Morán, quien en el pasado 40 aniversario, planteó la tarea de acceder al poder político de la República para poder atender estas demandas del pueblo pobre de México: El problema de la pobreza, deriva del modelo económico de mercado en que vivimos, un modelo exportador que genera, desempleo, salarios de hambre, saqueo de nuestras riquezas y abandono del bienestar de los mexicanos, es decir, más pobreza. Por ello debemos luchar por cambiar el modelo económico de mercado, por un modelo económico que privilegie el Desarrollo del Mercado interno y se logre: Empleo para todos los mexicanos en edad de trabajar, con salarios que permitan tener una vida digna, con una política impositiva progresiva, que pague impuestos el que tenga ganancia y por último, reorientar el gasto público, para atender las demandas de obras y servicios del pueblo trabajador.

Para lograrlo tenemos la tarea de crecer, de seguir aumentando el número de miembros del Movimiento Antorchista Nacional, a un número de 10 millones de mexicanos, que puedan luchar por el poder político, para lo cual el crecimiento debe ser más rápido; lo ha resumido nuestro líder nacional en la consigna del 1x1x1, es decir, cada antorchista debe acercar a nuestra organización un miembro más por año, para que en una lucha democrática a través del voto, llevemos al pueblo a gobernar nuestro país. Hay quienes dicen que ya no es necesario, pues el pueblo ya gobierna a partir del primero de diciembre con el nuevo gobierno de “izquierda”

Veamos:

Qué ha cambiado en este nuevo gobierno que dice ser un gobierno que entiende el problema del pueblo y que gracias al apoyo de ese mismo pueblo se apresta a cambiar su situación.

El gobierno autonombrado de la “Cuarta transformación”, llegó al poder con el apoyo de 30 millones de los 90 millones de mexicanos que deben de votar y de los 130 millones en total de la población del país. Su lema “Primero los pobres” y sus promesas de campaña lo llevaron al poder. En su análisis del problema del país, sitúa al Modelo Económico de Mercado, ¡El neoliberalismo!, como el problema –es lo que dijo nuestro líder nacional desde el 40 aniversario– y dice que la solución es acabar con “la corrupción”, y enumera una serie de acciones en contra de la corrupción, pues al terminar con esta, acabará con el Neoliberalismo (SIC). Si comparamos esas acciones con los cuatro puntos que propone el Movimiento Antorchista Nacional, nos damos cuenta que no se ataca el verdadero problema:

 Empleo: Dará dinero del erario, es decir, del gobierno a los empresarios para que contraten jóvenes y les enseñen a trabajar. Construirá el tren Maya. Dará una beca a los Ninis: Jóvenes en edad de estudiar y/o trabajar –pero no hacen ninguna de las dos cosas– para que estudien.

 Salario: Aumentó el salario mínimo de $88.36 a $102.68 ($14.32 más) y de $88.36 a $176.62 en la zona libre de la frontera Norte.

 Impuestos: No habrá aumento de impuestos. Se seguirá igual. (SIC).

 Reorientar el gasto público: El paquete económico 2019, aprobado por la Cámara de Diputados, destina recursos para incrementar los apoyos que se vienen dando a los adultos mayores. Así como a los proyectos mencionados arriba: Becas a los jóvenes, Construcción tren Maya, Beca a los Ninis, etc. Para hacer esto recortó recursos a: el Campo, Educación Media Superior y Superior, Salud, infraestructura y servicios tales como: vivienda, agua potable, drenaje, pavimento, etc. Es decir, las comunidades, los ejidos, las colonias, los municipios no tendrán recursos para atender estas demandas.

Nuestro líder nacional Ing. Aquiles Córdova Morán, expresó muy a tiempo el deseo de nuestra querida organización el Movimiento Antorchista Nacional, de que la actual administración federal logre los resultados que ha prometido. Sin embargo argumentó su desacuerdo en el sentido de que el diagnóstico sobre el Neoliberalismo era correcto, pero las medidas para atacar el problema no lo son. Sumando a esto el hecho de que nuestra organización, empezó a ser señalada como “intermediarista” entre los programas de Gobierno y el pueblo, buscando “los moches” cómo ha dicho el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México. Y a pesar de que nuevamente nuestro líder nacional el Ing. Aquiles Córdova Morán, aclaró que eso era falso y que el Sr. estaba mal informado, se nos siguió atacando.

Nos debe quedar claro a los antorchistas y al pueblo pobre de México que nos quiera escuchar, que nuestra lucha seguirá siendo hacer valer la Constitución Mexicana para conquistar obras y servicios básicos para quienes carecen de ellos, y ¿quiénes son estos? el pueblo Pobre de México.

A ese pueblo recurrimos y lo invitamos, lo convocamos a continuar luchando por una vida mejor. Hoy contamos después de 44 años con una organización honesta, limpia que ha mostrado a propios y extraños un camino a seguir para transformar su realidad. Tenemos un programa científico de lucha y contamos con una dirección a nivel nacional compuesta por hombres y mujeres que han luchado toda su vida, y con la dirección del Científico Social, del Político Científico constructor del antorchismo, el Ing. Aquiles Córdova Morán. Así como con una realidad mundial y nacional que deteriora la vida del pueblo de una manera más cruenta y mortal. Luchemos para arribar a lo que el poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón, soñaba para su Patria Grande.

Asonancias

Sabedlo, soberanos y vasallos,

procéres y mendigos;

nadie tendrá derecho a lo superfluo

mientras alguien carezca de lo estricto.

Cuarto Poder de Tamaulipas