“NO MÁS, DIRIGENTES RICOS Y SINDICATO POBRE, NO MÁS LAPIDACIÓN DE CUOTAS SINDICALES” GUSTAVO CAMACHO

EL MANTE, TAM.- A un día de concluir el periodo proselitista del proceso interno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, SNTSA, para elegir el Secretario General de la Sección 51 Tamaulipas, el candidato de la planilla guinda Gustavo Camacho Ortega, luego de recibir el respaldo de trabajadores de la jurisdicción sanitaria 06 Mante, calificó de positivo el avance de su campaña por lo que dijo “representamos para los trabajadores, la esperanza de ser generadores de un cambio en esta sección”.

En entrevista al referirse al paso de los últimos dos periodos sindicales de 12 y 3 años cuyos ex dirigentes son sus competidores, Camacho Ortega manifestó que a lo largo de esos 15 años no ha sido significativo el avance del quehacer sindical, porque no se ha reflejado en obras en beneficio de los trabajadores.

Al dar un ejemplo de lo anterior dijo que precisamente aquí, en esta jurisdicción hay una obra inconclusa que fue hecha con el trabajo y cooperación de sus compañeros, calificándola como un monumento a la falta de voluntad política de parte de quienes han estado al frente de la sección 51 “porque recursos hay, más que suficientes para hacer eso y mucho más” remarcó.

Destacó que con un magnifico equipo que le acompañara en los próximos tres años van a marcar una enorme diferencia de lo que no se ha hecho en estos 15 años donde de alguna manera, dijo, “no se le ha dado la importancia debida y sobre todo el sentido humanitario a nuestro quehacer sindical”.

Dentro de las demandas más sentidas de los trabajadores Camacho Ortega destacó la falta de presencia de los dirigentes estatales en cada una de las unidades, en donde solo vienen a pedirles el voto cada tres años, “hoy los trabajadores ya están cansados de la falsa promesa del falso discurso porque a lo largo de estos 15 años no se han reflejado beneficios para los trabajadores”.

Con el respaldo 75% de los secretarios generales y delegados sindicales, Camacho Ortega pidió a sus compañeros emitir un voto inteligente, porque a lo largo de los 15 años señaló “nuestras cuotas sindicales han sido lapidadas por quienes han estado al frente de la sección 51, que el secretario general en funciones se convierta en el administrador de los bienes del sindicato, desgraciadamente nuestros recursos han sido lapidados y no se han reflejado en obras en benéficos de los compañeros, de tal forma que el día de hoy tenemos dirigente ricos con sindicato pobre y esto tiene que cambiar para bien de todos” concluyó .

El sábado es el último día de proselitismo y el lunes en las unidades de primer nivel, jurisdicciones, las votaciones iniciaran a las 8 de la mañana y concluirán a las 15:00 horas y en las de segundo nivel, hospitales, inicia a las 7 de la mañana y se cierra a las 9 de la noche y ese mismo día se entregan los resultados y entra en funciones quien los trabajadores hayan tomado la decisión de apoyar.

