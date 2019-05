MORENISTAS NO APOYAREMOS IMPOSICIONES: SALOMÓN El dirigente de Morena en MANTE Jorge Salomón González comentó que la decisión de no apoyar candidaturas externas de priistas fue tomada en asamblea partidista.http://www.cuartopoderdetamaulipas.com.mx/morenistas-no-apoyaremos-imposiciones-salomon/

Posted by Alfredo Garcia Becerra on Thursday, 2 May 2019