MILES DE MANTENSES Y GONZALENCES DECIDIERON EN MULTITUDINARIO CIERRE, SONIA, SERÁ DIPUTADA

• En magno cierre de campaña en Mante, la candidata del PAN a la diputación por este XVII distrito acompañada de su suplente Inés Duarte Ruiz agradeció las muestras de apoyo recibidas este día y durante la campaña y refrendo sus propuestas y compromisos.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE. TAM. – Con el respaldo de miles y miles de ciudadanos de los municipios de El Mante y de González, Sonia Mayorga, candidata del PAN a diputada local por el distrito 17 cerró su campaña la tarde de este domingo a una semana del triunfo electoral que le permita llegar al Congreso del apoyo del electorado de este Distrito.

Acompañada de su compañera de fórmula, Inés Duarte Ruiz, Sonia agradeció a simpatizantes y amigos por acompañarla en este cierre de campaña, y los invitó este dos de junio a salir muy temprano a votar, en este Distrito 17 como en todo Tamaulipas por el cambio hacia adelante.

En un ambiente de fiesta, Sonia agradeció ese gran respaldo recibido por los militantes panistas del Distrito como a quienes la acompañaron en este cierre de campaña, por ese apoyo incondicional, pero muy en especial el respaldo de su familia, de sus padres y sus cuatro hijos que son el motor que la impulsan a seguir día a día.

La abanderada del PAN a la diputación local, reconoció y valoró mucho el apoyo del gran equipo de hombres y mujeres que se la partió en serio, que sudó la camiseta del PAN, para llegar a todos los rincones, agradeciéndoles su gran compromiso que se verá reflejado con un gran triunfo este 2 de junio.

Emocionada por el gran apoyo que encontró en su cierre de campaña, Sonia destacó que fue una campaña intensa por colonias y comunidades de todo el Distrito, con extensos recorridos, para tocar la puerta del ciudadano y diálogo de frente con los vecinos y vecinas de los municipios de Mante y González, que le abrieron su corazón y brindaron su confianza, sumándose al proyecto de forma incondicional.

Subrayó en su mensaje que junto a promotores y brigadistas lograron recorrer un promedio de 14 kilómetros diarios en estos más de 40 días de campaña que les dejan un balance muy favorable, por el buen recibimiento que han tenido en cada uno de los hogares.

“Gracias por aceptarnos en las colonias, ejidos, congregaciones, poblados y comunidades de este distrito 17 que comprenden Mante y González, agradezco a mi gran equipo de trabajo, a los cañeros, al Partido Acción Nacional, a los obreros, a los empresarios, a los universitarios, a los maestros, a los líderes sindicales, a las estancias infantiles, a los jóvenes, a los que me siguen en las redes sociales, a los adultos mayores y a los medios de comunicación; el gran resultado de esta campaña me compromete a regresar con Ustedes ya como diputada, para trabajar muy de la mano con quienes me brindaron su apoyo y confianza”, destacó frente a sus miles de simpatizantes que se reunieron frente a la plaza principal de Ciudad Mante, para manifestarle todo su apoyo, para llevarla al triunfo electoral.

Mayorga López, afirmó que esta campaña la ganarán las mujeres porque su lucha siempre ha sido precisamente a favor de las mujeres.

Reafirmó que lo único que no le saca es al trabajo y subrayó que está determinada a trabajar, para dar fuerte impulso al campo y lo hará porque ella es del sector campesino y conoce lo que le duele a nuestra gente.

“Hoy camino con gran optimismo rumbo al Congreso gracias al apoyo de la gente que me ha demostrado su cariño y confianza a la fórmula que encabezo. Su amiga Sonia, aspira ser una diputada que genere confianza y entregue resultados a su Distrito y en Sonia tendrán a su mejor aliada, a una mujer que habrá de legislar por un distrito de progreso y desarrollo”.

Advirtió que el cambio que inició en 2016 no debe ser frenado; pues recordó como lo dijo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés que se debe de impulsar ese cambio hacia adelante, para seguir avanzando, para trabajar de la mano con los distintos órdenes de gobierno.

A sus amigas y amigos del Distrito 17, Sonia reiteró su decisión de ser una legisladora cercana a la gente, comprometida con hacer un trabajo digno en el Congreso que permita a este Distrito seguir el rumbo de crecimiento y desarrollo y trabajar desde el Congreso, para garantizar la capacidad de gestión de los municipios que habré de representar, para que los recursos lleguen a quien van destinados.

Aseguró que es tiempo de las mujeres y en El Mante y González, de las mujeres valientes, entronas, de gran disciplina, dispuestas a trabajar.

En este cierre de campaña, se respiró de principio a fin un gran ambiente festivo que anticipa el triunfo electoral de Sonia Mayorga para la diputación.

Acompañó a la candidata del PAN a diputada local por el Distrito XVII su amigo el ingeniero Mateo Vázquez Ontiveros, presidente municipal de El Mante; el capitán piloto aviador Guillermo Verlage Berry, presidente municipal de González; el presidente del Partido Acción Nacional en el Mante licenciado Ricardo Nájera Arias y del presidente del PAN en González, Julián Fuentes Hinojosa, además de militantes distinguidos de los municipios del distrito 17.

Cuarto Poder de Tamaulipas/