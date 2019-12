MANTE SE SUMA A PROTESTA NACIONAL POR INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y RECORTES QUE AFECTAN AL CAMPO Y ECONOMÍA

• Productores de la zona temporalera, cañeros, obreros, azucareros, transportistas, colonos, cetemistas y de sectores activos, reclamaron también la retribución justa del presupuesto.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

EL MANTE.- En el marco de las manifestaciones que a nivel nacional se realizaron este día, para reclamar incumplimientos y recortes presupuestales al gobierno federal, en este municipio, la respuesta a la invitación que surgiera de productores agrícolas y ganaderos, replicada en redes sociales por integrantes de organismos e instituciones afectadas, rompió con las expectativas, al sumarse miles de mantenses a la marcha humana y vehicular que partió de la presidencia municipal hasta la glorieta y salida a la capital del estado.

A los campesinos, productores, obreros, azucareros, cetemistas, sindicalizados y de organizaciones sociales activas que iniciaron la marcha, se les sumo por la calle Morelos, un grueso contingente de colonos.

Pancartas con leyendas de “Los campesinos del sur de Tamaulipas exigimos que no se estrangule al campo”, “Sin campo no hay vida, defendemos lo que es nuestro”, “los niños los enfermos y los ancianos no merecemos la falta de medicamentos”, “Los campesinos de Tamaulipas, exigimos presupuesto para salvar al campo” y las consignas que en coro replicaba el conglomerado, sumaron gente de la sociedad civil.

“Morena no cumple” “AMLO No cumple”, “El presupuesto atenta contra los grupos más vulnerables de la sociedad, salud, vivienda y estancias infantiles” “Prometiste y no cumpliste, gasolina sigue igual”, “Agricultores unidos de Tamaulipas queremos resultados” y “transporte público no te cree, falsas promesas falso presidente” fueron otras que expresaban la insatisfacción de los sectores agraviados.

Al concluir la marcha pacífica de protesta, diversos participantes se expresaron demandando mayor seguridad, más empleo, refirieron el recorte de 6, 500 millones de pesos al campo, por ello demandaron apoyo para producir, en las 17 mil hectáreas de caña, las 35 mil hectáreas de soya, 20 mil de sorgo y para la ganadería, máxime en este último rubro donde la sequía pasada, causó la muerte de 30 mil vacas.

La falta de Estancias infantiles, carencias en sector salud, de apoyo a la micro empresa, el alto costo de la gasolina y la inseguridad, fueron temas en el cerrojazo del reclamo al gobierno federal mismo al que Integrante del bloque “el campo es de todos” expuso la necesidad de un equilibrio en la cámara de diputados para frenar estos embates y pidió tomar esto en cuenta en las urnas del 2021.

Cuarto Poder de Tamaulipas/