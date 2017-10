MAESTROS DE EXCELENCIA DEL SNTE RECIBEN APOYOS ESPECIALES PARA VIVIENDA

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Gobierno de Campeche reconocieron, con un apoyo inédito para vivienda, a maestros de excelencia de Educación Básica y Media Superior.

En la capital del estado, el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, y el gobernador de la entidad, Alejandro Moreno Cárdenas, entregaron nombramientos a maestros, directores y supervisores de Educación Básica, así como estímulos a docentes destacados de ese nivel y de Educación Media Superior.

En la ceremonia, Díaz de la Torre también firmó como testigo de honor el convenio entre la Secretaría de Educación de Campeche y la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda, para otorgar apoyos de vivienda a maestros destacados y excelentes, lo que dijo, pone en alto el interés del gobernador Moreno Cárdenas por mejorar las condiciones de los docentes, acción que los maestros retribuirán con óptimos resultados en las aulas. “Esos recursos directos del gobierno del estado, independientemente de los que se consiguen a través del ISSSTE para los mejores maestros, eso gobernador merece una felicitación y un reconocimiento”.

Destacó que casi el 90 por ciento de los docentes que han participado en los procesos de evaluación han acreditado, con resultados, su compromiso con los niños y jóvenes del país, haciéndose merecedores de los estímulos que marca la ley y la valoración social.

“El Sindicato no puede hacer menos que lo que ustedes hacen: luchar por preservar, por mantener e incrementar todos y cada uno de los derechos que a lo largo de 74 años el SNTE y sus maestros han obtenido. No se pierde ni una sola de las prestaciones o beneficios que los trabajadores tienen, por el contrario, no es excluyente el reto de la calidad educativa con el derecho y las prestaciones de los trabajadores”.

En su oportunidad, el gobernador de Campeche elogió el trabajo, esfuerzo, dedicación y liderazgo de los maestros. “Nunca han sido ni serán un obstáculo”; su compromiso y entrega permitió a la entidad ser el primer estado en levantar “bandera blanca” en el Servicio Profesional Docente.

“Este es el trabajo de las maestras y los maestros campechanos, que quede muy claro, es su esfuerzo, su trabajo, su preparación, su dedicación; es su compromiso de capacitarse todos y cada uno de los días, no sólo para ser buenos docentes, sino para ser los mejores, ello es lo que nos constituye una gran oportunidad para demostrar que las maestras y maestros campechanos son un orgullo para nosotros”, remarcó.

Reconoció el compromiso del presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, con la educación, el magisterio y el fortalecimiento del sistema educativo en México. “Lo conozco por su profesionalismo, por su dedicación y por su profundo compromiso de tener en México el mejor modelo educativo”.

Subrayó que un estado educado, con niños y jóvenes bien preparados, es una entidad que no sólo tiene buenos profesionistas sino mejores ciudadanos. Ante ello, anunció que con la gestión del líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, Campeche pondrá en marcha la construcción del nuevo edificio que albergará el Centro de Formación y Evaluación Continua, así como el nuevo Centro Cultural y Social del magisterio en Ciudad del Carmen. Asimismo, entregará más de 20 mil computadoras personales -habilitadas con un programa hecho en conjunto con Google- para profesores y estudiantes de Educación Media Superior.

En la firma del convenio también estuvo Margarita Zorrilla Fierro, consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quien reconoció a los docentes destacados.

Previamente, Díaz de la Torre se reunió con los integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 4, encabezada por su secretario general, el profesor Moisés Mas Cab, a quienes les expresó su total respaldo para defender las conquistas de los trabajadores de la educación. Recordó que la unidad es la clave para seguir avanzando, “es así como lograremos mayores recursos para profesionalización, para conectividad en las escuelas, para mejor infraestructura, materiales y los estímulos que marca la ley”.

Al presentar ante el dirigente nacional del SNTE el Plan Estratégico 2017-2021 de la Sección, su secretario general enfatizó que en Campeche el SNTE trabaja con unidad, bajo una sola expresión: la institucional. “No tenemos otra expresión diferente, en Campeche somos institucionales y entendemos el valor de la práctica de la unidad en los trabajadores de la educación”.

En esta estuvieron también los profesores Luz Mireya Franco Hernández, coordinadora del Colegiado Nacional de Comunicación; Emigdio Isaac Coronado Bússani, coordinador del Colegiado Nacional de Formación Sindical; Manuel Jesús Tzab Castro, coordinador de la Región 4 del colegiado de Organización, y Blas Mario Montoya Duarte, representante del CEN del SNTE en la Sección 4.

Cuarto Poder de Tamaulipas/