LLEVA ALCALDE DE LLERA PROYECTO DEL TELEFÉRICO, A CUMBRE MUNDIAL EN ESPAÑA

• Héctor Manuel de la Torre Valenzuela, participará como ponente magistral de la cumbre mundial de municipalistas 2019 en Madrid, España.

• Con hechos y acciones demuestra a propios y extraños por qué la estima y afecto que su pueblo le tiene, como se plasmó en el balance de su primer informe de gobierno y las obras a realizar en su segundo año de gestión administrativa.

ALFREDO GARCIA BECERRA

LLERA, TAM.- Si algo distingue al presidente municipal José de la Torre Valenzuela, es el cumplimiento de los campismos que adquiere con los llerenses en cada una de las tres veces que ha solicitado su confianza para representarles en la presidencia municipal.

Los ejemplos abundan y la realidad está demostrada en este primer año de gobierno 2018 – 2021 con el centro radiológico, techumbres, obras, acciones y la extensa tarea social. Con bandera o sin bandera partidista, su persona y la de su compañera de vida Patricia Quintanilla de De la Torre son quienes gozan del afecto y cariño de los llerenses.

Con el permiso autorizado por su cabildo el alcalde Héctor Manuel de la Torre Valenzuela, participará como ponente magistral de la cumbre mundial de municipalistas 2019 en Madrid, España, en donde explicó estará trabajando en mesas de atracción de inversión de la unión europea para impulsar su municipio.

De la Torre comentó que a esta cumbre llevara el proyecto ejecutivo del teleférico para construirlo en la cuesta de Llera por el área del potencial eólico que se tiene y en donde se ha convertido al municipio en capital de las energías limpias de la entidad.

Por cierto este compromiso dado a conocer durante su cierre de campaña en la comunidad del ejido Emiliano Zapata fue reiterado en su pasado primer informe de gobierno, justo también, cuando anunciaba a los maestros alumnos y padres de familia de la extensión del CBTA 83 de dicho ejido la próxima construcción de la techumbre de su cancha cívica y entrega de un transporte escolar, así como, la constricción del albergue del adulto mayor en la cabecera municipal.

Para concluir cito textual, las peticiones y propósitos que expreso de la Torre al cierre de su primer informe en el que la comunidad del xochimilco tamaulipeco le refrendo su confianza y apoyo “Le pido a dios que me de vida y salud, sabiduría como al rey Salomón para tomar las decisiones correctas y estar más cerca de las familias más necesitadas, me quedan algunas cosas por hacer pero también dos años más de trabajo, voy a seguir tocando puertas en los lugares donde estén los apoyos y benéficos para mi pueblo, me canso ganso, porque todavía hay sapito para rato”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/