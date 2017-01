LLERA………. SIEMPRE ES NOTICIA/ El carnaval

Escribe OTHON VILLARREAL GUZMAN

Las fiestas dedicadas al Rey Momo, dios griego de las burlas, eran celebradas para divertir a los dioses del Olimpo, extendiéndose dicha costumbre hasta llegar a América durante la conquista española.

La palabra en si significa no comer carne y tampoco tener sexo durante la cuaresma, razón por la cual se declaran cuarenta días de obligatorios excesos antes de la celebración porque una vez terminada esta cuarentena siguen días de abstención cuyo propósito es purificar el espíritu. Eh aquí él porque del carnaval.

Hoy la costumbre y la tradición han cambiado bastante pero bien recuerdo que allá por los años cincuenta del siglo pasado nuestros padres nos prohibían bañarnos, jugar e incluso nos obligaban

Asistir a los rituales religiosos e irnos temprano a la cama.

Una de las amenazas más socorridas por nuestras madres eran que si no entendíamos podríamos convertirnos en pescado si nos íbamos al río, pero la mera verdad por más que me iba a bañar al río jamás me convertí en pescado.

Hoy, los niños de esta época de plano no creen en estas viejas tradiciones y cuando se les trata de espantar con el petate del muerto simplemente se sonríen y nos tiran a Lucas.

En fin así son los tiempos modernos.

Ayer el alcalde del pueblo de mis mayores Héctor de la Torre Valenzuela agarró sus tiliches, cargó la camioneta de gasolina y se fue con rumbo a La Morita y ejidos circunvecinos de la sierra colindante con González a fin de saludar y dar el abrazo de año nuevo a la gente de aquel contorno donde es muy bien visto y estimado.

Para este miércoles once de los corrientes Héctor estará al parecer en la cabecera municipal y si no estamos equivocados se reunirá con la gente en el auditorio municipal aunque otras personas nos dicen que será la plaza “Miguel Hidalgo” el centro de reunión. En fin por ahí andaremos tomando nota de su acercamiento con la raza y será acompañado por su esposa Patricia Arcos Quintanilla.

Pues siguen las protestas populares en contra del “gasolinazo” pero ahora se profundizan más al grado que piden la cabeza de Enrique Peña Nieto y sus colaboradores más cercanos relacionados con las finanzas y energéticos del país.

El Presidente pone oídos sordos al clamor nacional por lo que no es de dudar que el pueblo le dará la espalda en las elecciones federales del próximo año cuando se habrán de elegir los miembros de todas las órdenes de gobierno, por lo que sería conveniente de que los directivos nacionales y estatales del PRI le hicieran ver que no es bueno jugar en contra del pueblo.

A propósito permítanme confiarles la siguiente información que nos llega vía internet: El Partido Revolucionario Institucional se está quedando solo en una buena cantidad de municipios tamaulipecos pues la mayoría de sus directivos estatales y municipales principian a hacerle el feo, razón por la cual sus oficinas sino están solas están cerradas o de plano ya no tienen como es el caso de Llera donde ya ni pichan y tampoco dejan batear.

Que lastima después que era el de las mayorías y hoy ni quien se le arrime, pero el estatal no quiere realizar cambios y esto ha desmoralizado a las bases.

Finalmente permítanme informarles que según el calendario oficial el carnaval dará inicio el veintidós de febrero lo que me recuerda que hace muchos años en Llera se festejaba en grande con un baile popular donde se coronaba a la reina del pueblo, misma que era electa mediante el voto de la gente que tenía un costo de veinte centavos a un peso.

El dinero recaudado se destinaba a una obra social y el día de la inauguración todo mundo se daba cita en el baile de coronación animado por los maestros de ceremonia don Rafael Paz y don Juan Rodríguez. HASTA MAÑANA Y BUENA SUERTE.

