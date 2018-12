LLERA………. SIEMPRE ES NOTICIA/ Ejido Escobedo

Escribe: OTHÓN VILLARREAL

Setenta y un años se dice pronto pero no es fácil para quienes este pujante ejido allá por el año de 1947 lograron fundarlo pues si nos ponemos a pensar un poco en aquel entonces era puro monte donde no había la comunicación que hora tiene y quienes lo formaron aunque sabían que con el tiempo habría de convertirse en una gran comunidad que hoy asombra a propios y extraños es hoy uno de los más prósperos del municipio donde les caracteriza su gente activa y servicial por eso me dio gusto estar con ellos. Gracias Reinaldo por tu invitación.

Ahí estuvo presidiendo la ceremonia el alcalde Héctor de la Torre Valenzuela y su distinguida esposa Patricia Quintanilla Arcos quienes con su presencia le dieron relevancia al acto y destacaron la importancia que para Llera es y representa la mencionada comunidad rural donde por cierto hace algunos años estuvo a un paso de convertirse en cabecera municipal.

En fin hablar de Escobedo es tanto como quedarnos cortos por eso vaya la felicitación de esta tribuna para sus habitantes y autoridades que preside don Reynaldo Rodríguez Montoya, un hombre cuya historia nos remota cuando su padre don Luis Montoya fue presidente municipal y donde nuestro padre don Guadalupe Villarreal Silguero fue primer regidor.

Caray estamos cruzando el último mes del año y hay grandes sorpresas para el próximo por lo tanto esperemos que a todos nos vaya bien pues Llera como sus habitantes se lo merecen.

Ayer asistimos al evento que con motivo del Día Internacional de Personas con Discapacidad Diferente celebró el propio centro sucursal Llera cuyo organismo es Dirigido por el Licenciado Roberto Meza Rangel teniendo como invitado especial al C. Presidente Municipal Héctor de la Torre Valenzuela quien en su mensaje felicitó al personal que lo conforma y en su mensaje reiteró su respaldo oficial a la institución que se ha caracterizado por su buen desempeño al convertirlo en uno de los primeros de Tamaulipas cuyo prestigio ha rebasado las fronteras de Tamaulipas y en la entrevista sostenida con el edil nos dijo haber asistido a la Cámara de Diputados invitado por el diputado federal Alejandro Guevara Cobos quien le confirmó los muchos beneficios que en su momento habrán de aterrizar en el municipio de mis mayores por lo que esperan un buen año 2019 y que en su momento sus gobernados podrán constatar.

Enhorabuena.

La otra novedad es que nuestro palacio municipal ya cuenta con su Árbol de Navidad y se preparan para recibir La Nochebuena en todo su esplendor lo que en nada desmerece la tradicional fiesta de Año Nuevo que habrá de ser única y llena de colorido sin pasar por alto el aniversario número 270 de la fundación de nuestro pueblo que será muy relevante por lo que ya se están enviando las invitaciones correspondientes, lo que no deja el pasar por alto el comentario que ese día resulta algo difícil para los organizadores de dichas fiestas pues no hay que olvidar estaremos celebrando también el Nacimiento del Niño Jesús.

Finalmente les advertimos que no podríamos olvidarnos del Día de Los Santos Inocentes para que se cuide de las bromas muy acostumbradas en ese día aunque esta tradición según tenemos la impresión está pasando de moda pero aun así sigue resultando un atractivo del último mes del año.

HASTA MAÑANA Y BUENA SUERTE

