LIGA DE COMUNIDADES AGRARIAS Y SINDICATOS CAMPESINOS DE TAMAULIPAS

Se registra como candidato único Raúl García Vallejo

Ciudad Victoria Tamps., 9 de abril de 2019.-Con el respaldo de la mayoría de los comités municipales cenecistas, así como de la mayoría del Consejo Político y de los presidentes de los comités de base campesina, Raúl García Vallejo, presentó este martes su solicitud de registro como candidato a la presidencia de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos para el periodo 2019-2022.

Al cierre de la recepción de documentos de aspirantes a dicha estafeta (13:00) de este 9 de abril por parte de la Comisión de Procesos Internos de esta organización campesina, no hubo otro candidato, por lo que automáticamente se convertiría en candidato único y virtual dirigente de la CNC en el estado.

En su registro estuvo acompañado por su esposa e hijos, además de amigos, dirigentes de comités municipales cenecista, ex alcaldes, ex diputados, así como del ex presidente de la Liga Juan Báez Rodríguez.

El delegado del CEN y presidente estatutario de la Comisión de Procesos Internos Carlos López Dado, quien estuvo acompañado del secretario técnico Ángel Lara Martínez, así como de los comisionados de la misma; Maritza Paulín, Mirna Enedina Sánchez, Arcadio Nava, Artemio González y Francisco Gutiérrez, recibieron la documentación completa de su registro a la candidatura de presidente de la CNC en Tamaulipas y para este miércoles habrán de otorgarle el dictamen de procedencia de su candidatura.

García Vallejo, al hacer uso de la palabra para agradecer el apoyo, dijo, estar preparado para encabezar todas las demandas del sector agrario en Tamaulipas y ser un incansable gestor ante los tres niveles de gobierno.

Durante su registro, que cumplió con tiempo y forma, al presentar el respaldo de la mayoría de los dirigentes cenecistas, ejidales y de las organizaciones filiales y económicas a la Central, el aspirante a la CNC, mencionó, sentirse comprometido con una nueva forma de encauzar las demandas del campesinado.

Incluso agradeció el respaldo de los aspirantes a la candidatura de la Liga de Comunidades Agrarias de la entidad en este caso de Griselda Báez Dávila, Pedro Muñiz Camacho, Omar Marín Martínez y Roberto Báez Huerta por declinar a favor de el y sumarse a su proyecto, ” Los puesto son de paso y los amigos son para toda la vida, por ello les agradezco su adhesión a mi persona, pues no son los momentos para enfrentarse, sino para mantener una unidad hacia el interior de esta organización campesina”.

Además indicó, ” nací en el surco y en el me moriré. Conozco los detalles problemas que aquejan a los compañeros campesinos, pues he ocupado cargos dentro del sector y eso me ha permitido conocer de cerca la problemática que los aquejan”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/