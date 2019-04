LICEAGA PINEDA SE COMPROMETE A ATENDER EL PROBLEMA DEL AGUA EN BUSTAMANTE

El candidato del PAN a la diputación local por el XVI Distrito, Juan Enrique Liceaga Pineda Continúa con su recorrido por el Altiplano tamaulipeco, en busca de llegar al Congreso del estado, para hacer equipo con el líder de Tamaulipas y legislar por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esta región como del resto del estado, estableció el compromiso frente a más de mil familias que comprometieron su apoyo en llevarlo a la diputación, el propone legislar por mejorar el sistema de agua potable en esta población, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta región.

En este municipio del altiplano tamaulipeco, Juan Liceaga estuvo acompañado por mil familias que respaldan el proyecto que encabeza y caminaron junto a él, para manifestarle su total respaldo en sus aspiraciones de llevarlo al triunfo este próximo 2 de junio de 2019 y sea el próximo diputado local en el Congreso del estado de Tamaulipas.

Liceaga mostró su disposición de trabajar en un tema prioritario para esta zona como es la de mejorar el sistema de agua potable y les hizo ver a los presentes que su principal tarea como legislador será el gestionar recursos, para que las autoridades municipales, en este caso el Gobierno municipal de Bustamante, esté en condiciones de poder brindar este vital servicio al 100 por ciento a las familias de este municipio.

También estableció el compromiso Liceaga Pineda que desde el Congreso luchará por gestionar más apoyos, que fortalezcan a Bustamante en materia de salud, educación y trabajar con la mano con el Gobernador del estado, para consolidar en esta región la reconstrucción del tejido social.

En este ya su tercer día de campaña de proselitismo, Juan Liceaga recibió muestras de apoyo y respaldo en sus aspiraciones por parte de líderes políticos como Don Juvencio Becerra, ex alcalde, de Miguel Medina Facundo, líder político, como también de Eleodoro Bernal Pérez, ex presidente municipal, de César Huerta, líder político, de Roberto Vargas, ex alcalde y líderes políticos de cada comunidad, que se pronunciaron totalmente a favor de Liceaga, para que sea su próximo diputado local por el Distrito 16 en el congreso del estado, para los próximos tres años.

Cuarto Poder de Tamaulipas/