LAMENTA GPPAN ACUERDO DEL SENADO PARA DOTAR DE RECURSOS A ESTANCIAS INFANTILES

Las senadoras y los senadores reiteraron que insistirán en mantener y perfeccionar el modelo de estancias infantiles en beneficio de más de 300 mil niños y madres trabajadoras.

Si hay actos probados de malversación de fondos o de asignaciones incorrectas o que no han tenido apego a la legalidad o a las reglas de operación, que se sancionen, que se castiguen y que se lleven frente a las autoridades competentes.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) lamentó la oposición del presidente, Andrés Manuel López Obrador, al acuerdo aprobado ayer por unanimidad en el Senado y que busca restituirles los recursos económicos a las estancias infantiles para su correcta operación.

En conferencia de prensa, encabezada por el coordinador, Mauricio Kuri González, las senadoras y los senadores reiteraron que insistirán en mantener y perfeccionar el modelo de estancias infantiles en beneficio de más de 300 mil niños y madres trabajadoras.

Al hacer uso de la palabra, la senadora Josefina Vázquez Mota afirmó que la bancada panista lamenta profundamente que no se escuchen las voces no solamente del Poder Legislativo y del Senado de la República, sino las voces de miles y miles de niñas y niños en este país, que sean ignoradas, que sean descalificadas y que, incluso, se usen adjetivos cuando se habla del interés superior de la niñez.

“Lo que hicimos ayer no fue un acto de simulación, es un acto de responsabilidad y para eso estamos aquí en el Senado de la República”, indicó sobre el acuerdo de la Jucopo y avalado por la totalidad de los grupos parlamentarios.

Vázquez Mota solicitó a nombre de la bancada que, si hay actos probados de malversación de fondos o de asignaciones incorrectas o que no han tenido apego a la legalidad o a las reglas de operación, que se sancionen, que se castiguen y que se lleven frente a las autoridades competentes.

“Lo que es inaceptable es que cobijados en estas razones que se dan pero que no se prueban o que no se sancionan o que no se castigan o que no hay consecuencias, se castiga entonces a 400 mil o casi 400 mil niñas y niños, los más pobres de este país”, sostuvo.

Subrayó que en días recientes el Ejecutivo ha exhibido confusión en cuanto a los modelos de atención a la infancia temprana, al decir, por ejemplo, que “no se va a arriesgar en este cuidado niñas y niños a través de este modelo o cualquier otro”.

Si no se va a poder supervisar como es deber del propio Estado a poco más de nueve mil estancias infantiles, ¿cómo se supervisar para que 300 mil o 400 mil hogares garanticen la atención que hoy están recibiendo estas niñas y estos niños en las estancias infantiles?, cuestionó.

La propuesta del Ejecutivo de otorgar 800 pesos mensuales a las madres no solo es insuficiente, pues no alcanza para pagar una estancia, sino que se corre el riesgo de que los niños y niñas de zonas marginadas sean excluidos de modelos de desarrollo integral o motriz, en particular a aquellos con discapacidad. “Sería terrible que este modelo de aislamiento, este riesgo de aislamiento se incremente, porque cuando estos hogares de mayor pobreza reciban estos recursos sean destinados a otras necesidades que son prioritarias también para estos hogares”.

La senadora panista insistió en que no se tiene un modelo alternativo de atención que se haya presentado para las estancias infantiles, “no sabemos de qué padrón de beneficiarias, de madres de familia y padres de familia, se esté hablando. Se tiene en total indefinición e incertidumbre”.

El modelo actual de atención a las madres trabajadoras es perfectible y estamos del lado de su supervisión, pero rechazamos la improvisación y esta propuesta del presidente construido sobre las rodillas y contra el tiempo, afirmó.

“Seguiremos siendo la voz que probablemente molesta, que incomoda, pero es la voz de miles de mujeres y hombres y, sobre todo, de niñas y de niños. No vamos a dar marcha atrás, no vamos a abandonarlos”, indicó la senadora Josefina Vázquez Mota.

En ese sentido, anunció que el GPPAN decidió emprender diversas acciones:

Proponer una comisión que dé seguimiento puntual estos acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

Pedir audiencia con las autoridades correspondientes para llevar las voces de las mamás, de los papás, pero sobre todo del interés superior de las niñas y de los niños.

En tanto no tengamos un modelo probado, con pruebas piloto, alternativo, que demuestre que es tan bueno o mejor que las estancias infantiles, seguiremos siendo la voz que probablemente molesta, que se incomoda, pero es la voz de miles de mujeres, de hombres y, sobre todo, de niñas y de niños.

“Las estancias infantiles para nosotros son un espacio fundamental en el ejercicio de estos derechos de la niñez. Reiteramos: estamos del lado de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la supervisión y de tantas auditorías cuanto sean necesarias a las estancias infantiles, a cualquier modelo de atención de política pública”, señaló.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz destacó que el modelo actual ofrece a los niños las habilidades que requieren para el siglo 21, para que los niños puedan integrarse al mercado laboral trabajar en equipo, usar tecnologías, aprender a comunicarse, “y eso es lo que logran las estancias infantiles”.

“Aunque sean modelos sencillos las maestras tienen modelos pedagógicos, o sea por eso no es que nos opongamos a que los abuelos estén con los hijos, es necesario el cariño y el amor de los abuelos, estamos hablando de un modelo educativo, no estamos hablando que tenga mis hijos y ahí les echas un ojo”, finalizó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/