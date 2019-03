LA CORRUPCIÓN ES INDIVIDUAL NO INSTITUCIONAL, ¡YA BASTA DE LODO AL PRI!: CARLOS BALBOA ANAYA

• En el marco de su 90 aniversario e inmerso en el 9 % de aceptación electoral, con sus envejecidos seguidores y sin adaptación con las nuevas generaciones, con crudeza, cuadro distinguido local, sale en defensa de su partido.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – Viviendo el peor momento de su historia, el partido que fundara el 4 de marzo de 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, Plutarco Elías Calles, con sus variables, en 1938, como Partido de la Revolución Mexicana y 10 años después con su nombre actual, el PRI que durante 70 años continuos gobernó el país, llega a sus 90 años tratando de agarrar oxígeno, abriendo sus puertas a nuevas figuras y aceptando sus errores para su subsistencia.

La medición más reciente de su caída lo muestran los números de su último candidato a la presidencia de la república Antonio Meade Kuribreña que alcanzo el 16. 40 % de votación y la encuesta del Financiero en noviembre el año pasado con un 9% de intención del voto rumbo a las elecciones intermedias de 2021

La urgencia de su rescate no le alcanzo con desligarse de sus desgastadas luces y lanzar al externo Meade, con las barras y estrellas de estudios en el extranjero y su experiencia en la función pública federal, por ello no sorprende en la estrategia para evitar su extinción que le abra la puerta al Dr. José Narro, que el viernes renunció a la rectoría de la UNAM para buscar la dirigencia del PRI

EL PRI AÑEJO Y CON DESCRÉDITO LLEGA A SUS 90,

SE RENUEVA, PONE FIN AL TAPADISMO O MORIRÁ

La intención de la transformación que de fondo debe hacerse para rescatar la credibilidad de este partido va más allá de la confección de oropelescos cuadros huecos, como lo señaló a principios de febrero en esta localidad el ex diputado federal Alejandro Guevara Cobos que anuncio, denunciara en la fiscalía anticorrupción a los últimos seis gerentes que dejaron con quebranto financiero a la COMAPA Mante, la mayoría de ellos, de su partido el PRI.

Hoy en el marco de su 90 aniversario e inmerso en el descrédito, con sus envejecidos seguidores y sin adaptación con las nuevas generaciones, uno de sus cuadros destacados que aún siguen dando vida y sostén al andamiaje carcomido por el paso de quienes solo lo utilizaron al PRI como peldaño para satisfacer intereses personales, el profesor Carlos Balboa Anaya salió al frente de la acumulada crítica e insultos que le hacen a su partido, marcando un “¡Ya basta! a tanto lodo”

Refirió que ha llegado el momento de llamar las cosas por su nombre y defender el partido ante la oleada de tantas mentiras que dijo, se ciernen sobre el PRI, qué resaltó, “es heredero de la más pura esencia de nuestra historia”.

Aclaró, que no se puede juzgar una institución por los errores de algunos personajes que la han usado para su beneficio personal el poder al que han arribado gracias a su Instituto Político.

En su llamado a la conciencia priista Balboa Anaya subrayó “ya es hora de levantar la cabeza y mostrar que somos y quienes somos los verdaderos priistas” y como decano del priismo mantense dijo que después de más de 50 años de militancia, “hemos visto muchos dirigentes llegar e irse, pero los que formamos la base y la militancia fiel, aquí estamos”.

Al calificar como carentes de ideología a los que se fueron, Balboa Anaya dijo que ellos como malos hijos reniegan de su origen. “A los militantes reales no nos asustan esos malos políticos qué de tricolores, se volvieron morenos, azules o amarillos. Un partido es su militancia, así como una patria son sus ciudadanos”.

Sin negar el negro legado de quienes a través del PRI alcanzaron poder político y económico actuando ajenos a los principios e ideología del partido, Balboa Anaya dijo que la corrupción es individual, no institucional, “¡ya basta! que quieran llenar de lodo nuestra institución, esta es nuestra casa política y no dejaremos que nos sigan llenando de basura”.

Agregó Balboa Anaya que los corruptos tienen nombre y credencial de elector y enfático señaló con el índice “a ellos que los castiguen, pero a nuestra casa política que la respeten. Una institución no comete delitos”.

Los priistas remarcó “somos herederos del concepto de nación de Morelos, la verdadera transformación de la patria que no hemos terminado, son ignorantes los que hablan de la cuarta transformación, el concepto de nación, patria y país sigue intacto desde Morelos, por qué los mexicanos somos los mismos y no hemos terminado de consolidar dicha transformación, así que deben ir a la escuela nuestros gobernantes a quienes respetamos porque llegaron por una institución que creó nuestro partido, el voto, pero que no se cobijen con un cobertor al que nunca le pusieron un sólo hilo”. Orgulloso de su origen político Balboa Anaya destacó que los priistas han consolidado este país como estado y nación, en sus principios y documentos básicos se perfila dijo, “el modelo de la patria que queremos”.

Sobre el inicio del gobierno federal Balboa Anaya comentó que la alternancia en el poder está saliéndonos cara a todos los buenos mexicanos y hay costos, dijo, “que no debe pagar nuestra sociedad para cumplir caprichos y venganzas personales”.

Agregó que el México actual, es la suma de las luchas que en el pasado ha enarbolado su partido, “ha sido el PRI quién ha hecho avanzar a nuestra patria. Tenemos una constitución que no necesita volver a escribirse, porque de manera muy sabia la actual, tiene un constituyente permanente qué sabe adaptarse a los tiempos cambiantes. Está equivocado quien pretende una nueva constitución para incluir como ciudadanos a los ninis, a los delincuentes y a los que no producen nada, los parásitos deben de quedarse en el lugar que les corresponde”

Lamento Balboa Anaya el fin del servicio público de carrera por el que, dijo, lucho su partido, para acabar con el amiguismo y el compadrazgo en la función pública y pidió al priismo serenarse y levantar la frente “”para ser otra vez una oposición inteligente y valiente como lo hemos sido a lo largo de la historia, cuando nos ha tocado del otro lado de la barra, antes que el actual gobierno acabe con nuestra casa común, la patria”.