LA COLUMNA DE HOY/ ¡¡¡Verdadera “papa caliente”!!!

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez

El tamaulipeco FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA asistía a la Cumbre de la Conferencia Nacional de Gobernadores Fronterizos, donde abordarían el tema en torno a la posible deportación masiva que desde el arranque de su campaña amenaza DONALD JOHN TRUMP, presidente electo de los Estados Unidos que asumirá el cargo el próximo viernes.

También participaría; JAIME HELIÓDORO RODRÍGUEZ CALDERÓN, RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDÉS, JAVIER CORRAL JURADO, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO y FRANCISCO ARTURO VEGA LAMADRID, mandatarios estatales de Nuevo León, Coahuila. Chihuahua, Sonora y Baja California, respectivamente, además, el morelense GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, en calidad de presidente de la CONAGO.

La Conferencia iniciaba este lunes, en la ciudad de Nuevo Laredo, violenta población que desde el viernes estaba fuertemente resguardada por fuerzas federales y estatales, dado a los acontecimientos de alto impacto registrados en los últimos días, incluyendo la masacre de cuatro servidores estatales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En otro tema, la victorense diputada federal por el partido blanquiazul, ELVA LIDIA VALLES OLVERA, fue de las destacadas personalidades que robaron cámara durante la ceremonia del VI Informe de actividades de RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, gobernante poblano y fuerte aspirante presidencial.

El evento se celebró este domingo; ante la presencia del gobernador electo de Puebla, JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD; los exmandatarios, MELQUIADES MORALES FLORES y MARIANO PIÑA OLAYA, y la secretaria de la SEDATU, MARIA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, en representación del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

También pasaron lista de presente, RICARDO ANAYA CORTÉS, LUIS CASTRO OBREGÓN, HUGO ÉRIC FLORES HERNÁNDEZ y ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ, dirigente nacional de Acción Nacional, Nueva Alianza, Encuentro Social y Partido del Trabajo, respectivamente; el coordinador de la bancada del PAN en el Palacio Legislativo de San Lázaro, MARKO ANTONIO CORTÉS MENDOZA, además de diecisiete gobernadores, asambleístas del Congreso de la Unión, secretarios de Estado, magistrados y líderes empresariales.

Obviamente, lo arriba escrito nada tiene que ver con las negociaciones relacionadas con inminente incremento al precio de la tortilla que este lunes se llevaría a cabo en la Delegación de la PROFECO, entre el titular de la dependencia, ALEJANDRO MARTÍNEZ CASTAÑÓN, y el victorense JOSÉ ENRIQUE YÁÑEZ REYES.

El presidente estatal de la Industria de la Masa y la Tortilla considera necesario un ajuste, arguyendo que no pueden mantener los actuales precios, dado al aumento de diesel, gasolina, gas, electricidad y los demás insumos que requieren para elaborar su producto.

Pero mientras son peras o manzanas, esta mañana había manifestación en la explanada de la Plaza “Juárez” de esta capital y el activista GUILLERMO GUTIÉRREZ RIESTRA encabezando a representantes de familias que demandan a las autoridades la búsqueda y localización de sus seres queridos.

En cambio de pichada, quien se dejó ver en esta capital es el campechano diputado local con licencia y dirigente nacional de la Red Jóvenes por México, PABLO GUILLERMO ANGULO BRICEÑO, con motivo del encuentro que sostuvo con jóvenes del partido tricolor.

El evento se desarrolló en la sede del CDE del PRI, presente la presidenta y secretario general, respectivamente, del PRI Estatal, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA y JOSÉ HERNÁNDEZ CUESTA; la diputada local SUSANA HERNÁNDEZ FLORES, en calidad de lideresa del ONMPRI, y la anfitriona dirigente estatal de Red de Jóvenes por México, MAYRA BENAVIDES VILLAFRANCA.

En otro orden de ideas, quienes creen saberlo todo y lo que no lo inventan recomiendan no perder de vista a NORMA LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ y CARLOS ENRIQUE CANTÚROSAS VILLARREAL, exalcaldes panistas de Matamoros y Nuevo Laredo, respectivamente.

Si el dato no anda errado, ambos empiezan a moverse, con miras a las elecciones del 2018 y en busca de una curul para el Senador de la República, ella por Movimiento Ciudadano y él amparado con las siglas del Partido Acción Nacional.

En la sección humorística va el “mamer” chascarrillo, apto para todos los lectores de “La Columna de Hoy”, que platicó nuestro compadre, el abogado JESÚS ORTIZ DOSAL. Y que dice: En el restaurant, el tipo le dice a su novia: – ¡¡¡Me traes de cabeza, mi amor… y también dos de pastor y un agua de horchata, porfa!!! Juuar juar juar juar.

Retomando el rumbo, el coordinador de la bancada priísta en el Congreso Local, ALEJANDRO “EL Soñador” ETIENNE LLANO, se recupera favorablemente del padecimiento que lo obligó a internarse este fin de semana.

El exalcalde capitalino ingresó a la sala de emergencias del Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria, con fuerte dolor estomacal e inflamación intestinal que no le permitió asistir a la sesión solemne de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones, que se celebró en el Recinto del Congreso Estatal y ante la presencia del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y el aún titular del Poder Judicial, HERNÁN DE LA GARZA TAMEZ.

Minutos antes, el líder del Congreso Local, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, dirigió los trabajos de la junta previa, en la que la diputada JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ fue electa presidenta de la mesa directiva para el mes de enero.

Sin salirnos de la sede del Poder Legislativo, vaya Usted a saber los verdaderos motivos, pero el Auditor Superior del Estado, MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ÁLVAREZ, renunció al cargo que vence en abril del año entrante y su relevo saldrá de una propuesta de la Junta de Coordinación Política del Congreso.

Nos trasladamos al vetusto edificio del 17 y Avenida Hidalgo, la Presidencia Municipal, donde solo los lloriqueos se escuchan, a raíz que el alcalde ÓSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER anunció el retiro de vales de gasolina; pago de telefonía celular, gastos de representación y otros beneficios de los que gozaban los funcionarios de primero y segundo nivel.

Dándole vuelta a la hoja, será en la zona conurbada del sur de la entidad, para ser precisos, en Ciudad Madero, donde el gobierno de los “vientos del cambio” realizará el primero de seis foros regionales a fin de conocer las principales demandas de la ciudadanía y constituir el Plan Estatal de Desarrollo.

Este evento está programado para el próximo jueves, con la presencia del Jefe del Ejecutivo del estado y el anfitrión el presidente municipal JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO.

En drástico cambio de tema, el gobierno federal tiene en sus manos la “papa caliente” que representa el mortal atentado suscitado en las primeras horas de hoy en una discoteca de Playa del Carmen, Quintana Roo, en el cual fueron asesinados con ráfagas de armas de alto poder cuatro turistas extranjeros y por lo menos otras quince personas lesionadas.

La información preliminar señala que los autores materiales del cobarde atentado fueron no menos de cinco sujetos que de manera intempestiva allanaron en el centro nocturno y dispararon a la multitud que se divertía en el festival de música electrónica que ahí se celebraba.

En esos hechos perdieron la vida dos visitantes canadienses, un colombiano y un turista procedente de Italia, así como una fémina mexicana que fue pisoteada por la gente que corría despavorida para tratar de ponerse a salvo de los gatilleros que no fueron identificados, mucho menos aprehendidos.

El espacio termina, pero queda informar que esta mañana asumió a la titularidad del Mando Especial de la Zona Centro de Tamaulipas, el general brigadier ERWIN RODOLFO SOLÓRZANO BARRAGAN, con la toma de protesta en la sede del 77 Batallón de Infantería y por parte del comandante de la VIII Zona Militar, general brigadier del Estado Mayor Presidencial, LUIS CRESCENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ.

En la pausa socialera, felicitamos por su cumpleaños, ayer domingo, SILVIA CACHO TAMÉZ, consejera nacional del PAN; a su paisana altamirense MAURA ESTHER MÁRQUEZ GONZÁLEZ; al coordinador de la COEPRIS en esa jurisdicción, MARCO VINICIO GUTIÉREZ SOSA; JOSÉ ÁNGEL MORALES CISNEROS, dirigente del Instituto de la Juventud en el sur de la entidad; al fotógrafo reynosense, FRANCISCO TRUJILLO; al ingeniero MAURO ARAUJO, y a su tocayo paisano de Matamoros y promotor deportivo, JOSÉ MAURO HURTADO ARIAS.

Igual están de manteles largos, pero hoy lunes, el exdelegado federal de la PROFEPA en la entidad, MIGUEL DE LA ROSA MEDRANO; MARCELA HERRERA de TEMO FLAMARIQUE; ROBERTO OSVALDO CASTILLO HERNÁNDEZ, presidente de la CANACO en Matamoros; el exregidor en esa ciudad, HUGO CÉSAR GARCÍA GONZÁLEZ; MARTHA ELBA ADAME BRAVO, exjefa de bienes inmuebles del ayuntamiento de Reynosa; JORGE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Fiscal Investigador en Río Bravo, y el vallehermosense DARIEL RUIZ GARZA.

Es hora de poner el punto final, pero antes el picaresco chistorete que nos envió ALFREDO MENDOZA. Y que dice: El nieto va a dar el pésame por el fallecimiento de su abuelo de 95 años y encuentra llorando a su abuela de 90; la abraza y consuela.

Un rato después, cuando la nota más calmada, le pregunta: – Abuelita, ¿cómo murió el abuelo? – ¡Fue haciendo el amor!, le confiesa la mujer. El muchacho le replica que las personas de 90 años o más no deberían tener sexo porque es peligroso, pero la abuela le aclara: – Lo hacíamos solamente los domingos, desde hace cinco años, con mucha calma y al compás de las campanadas de la iglesia; “ding” para introducir y ‘dong’ para sacar. – ¿Y qué falló abuela? le pregunta el nieto. – ¡Ay hijo!… ¡¡¡pasó el de los helados sacudiendo esa maldita campanilla!!! Juuuar juar juar juar.

P.D. Amigo lector, si no tiene inconveniente compártala con sus contactos. De antemano, muchas gracias.

Contáctanos en temodiazm@hotmail.com, temodiazm1@hotmail.com; Facebook; cuauhtemoc diaz martinez;

GRACIAS POR VISITAR NUESTRA

PÁGINA www.meridianodehoy.mx

Cuarto Poder de Tamaulipas/