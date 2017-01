LA COLUMNA DE HOY/ “¡¡¡El “Quinazo” no se olvida!!!

Cuauhtémoc Díaz Martínez

Hoy se cumplen 28 años del afamado “Quinazo”, operativo militar orquestado desde la Residencia Oficial de los Pinos, por el entonces presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI y en contra del otrora poderoso líder del sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA. Aquel célebre martes 10 de enero, miembros del Ejército Mexicano apoyados por elementos de la Procuraduría General de la República blindaron sigilosamente la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero y con una bazzoca derribaron la puerta principal de la residencia marcada con el número 112 de la calle San Luis. Mediante ráfagas de metralletas y detonaciones de granadas, “La Quina” finalmente cayó preso junto con varios de sus allegados, como SALVADOR “Chava” BARRAGÁN CAMACHO, considerado su brazo derecho y que había sido tres veces secretario General del STPRM, diputado federal y en esa fecha desempeñando el cargo de senador de la República. Durante la refriega apareció muerto CARLOS ZAMORA ARRIAGA, Fiscal Federal especial asignado por la PGR para encabezar el operativo contra “La Quina”, y al concluir los militares sacaron del domicilio del líder sindical fuerte arsenal de armas de fabricación israelí. El líder petrolero y demás detenidos fueron trasladados a la capital del país, acusados por homicidio y posesión ilegal de armas de fuego exclusivas para las fuerzas armadas, ilícitos por los que a “La Quina” condenaron a 35 años de prisión. Durante el litigio salió a relucir, aunque sin llegarse a comprobar que las armas le fueron “sembradas” por integrantes del operativo y el representante de la PGR asesinado por los mismos, para justiciar su detención. En el año de 1997 “La Quina” fue amnistiado y el 11 de noviembre del 2013 falleció en su natal Tampico, a sus 91 años de edad. Es de sobra mencionar que, durante tres décadas, HERNÁNDEZ GALICIA ostentó imponente poder político que le permitía controlar la designación de diputados, senadores y presidentes municipales, además los nombramientos relacionados en las zonas petroleras. Cierto o falso, la historia señala que la persecución y debacle de “La Quina” derivó al oponerse inicialmente a la candidatura presidencial del elegido por el PRI, SALINAS DE GORTARI, y a las políticas de privatización del gobierno, pero sobre todo que en los distritos electorales habitados por trabajadores petroleros el opositor CUAUHTÉMOC LÁZARO CÁRDENAS SOLÓRZANO obtuvo votaciones copiosas. Igual se dice que JOAQUÍN HERNÁNDEZ patrocinó la publicación del libro “Un asesino en palacio”, el cuál relata la historia donde CARLOS o su hermano RAÚL SALINAS DE GORTARI, siendo niños mataron con arma de fuego a una empleada doméstica. Una vez instalado en “Los Pinos”, el presidente tomó venganza, y en sustitución de HERNÁNDEZ GALICIA impuso SEBASTIÁN GUZMAN CABRERA y cuatro años después lo relevó CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS, poseedor de fabulosa fortuna y quien por cierto el próximo martes cumple 74 años de edad. En otro tema, pero de frente con “La Quina”, su hijo JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, diputado local por el PAN en la LXIII Legislatura de Tamaulipas, así como otros 42 tamaulipecos afiliados al PRD, fueron expulsados del instituto político porque en la pasada contienda electoral apoyaron sin existir alianza o coalición, a candidatos de otros partidos políticos. Otros echados del partido: JUAN MANUEL RODRÍGUEZ NIETO, quien fungía como dirigente local; JOSÉ ALFREDO CASTRO OLGUÍN, actual primer síndico del cabildo de Reynosa; el exlíder JULIO CHÁVEZ MORA, el exlegislador federal ELPIDIO TOVAR DE LA CRUZ, y párele de contar. En la sección humorística damos paso al "mamer" chascarrillo que firma nuestro compadre JESÚS ORTIZ DOSAL. Y que dice: Pepito le pregunta a su mamá: – Mami, ¿cómo se dice cuando una persona duerme encima de otra? – Se llama hacer el amor. – Gracias Mamá. Al día siguiente llega Pepito de la escuela: – Mamá, dice la maestra que tienes que ir a hablar con ella. – ¿Y eso porqué? ¿Qué fue lo que hiciste esta vez? – ¡¡¡Yo nada, pero la palabra era litera!!! Juuuuar juar juar juar. Retomando el rumbo, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, esta tarde, en el Polyforum Victoria y en su comitiva la secretaria de Salud, LIDYA MADERO GARCÍA encabezaría la ceremonia conmemorativa del "Día de la Enfermera", evento que hubo de suspender el día seis, con motivo de los violentos sucesos ocurridos en Nuevo Laredo. Cierto, las investigaciones relacionadas con la masacre de los cuatro servidores públicos adscritos a la PGJE siguen estancadas y hasta ahora el procurador IRVING BARRIOS MOJICA no ha informado quien ocupará la coordinador regional del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, acéfala con la muerte de RICARDO CHÁVEZ MARTÍNEZ. En otro orden de ideas, quienes creen saberlo todo y lo que no lo inventan insisten en no perder de vista a AMBROSIO RAMÍREZ PICASSO y anticipan que en su momento relevará en la dirigencia municipal del PRI Victoria al interino DÁMASO LEONARDO ANAYA ALVARADO. Por supuesto, lo arriba escrito nada tiene que ver con la sesión extraordinaria pública y solemne agendada para el mediodía del jueves, en el Auditorio del Poder Legislativo del Estado y en la que el magistrado presidente HERNÁN DE LA GARZA TAMEZ rendirá su Informe de actividades correspondiente al 2016, presente el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y el diputado local CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, titular del Poder Ejecutivo y Legislativo, respectivamente. Dándole vuelta a la página, si otra cosa no sucede, hoy activistas victorenses, encabezarían pacífica manifestación en la explanada de la Plaza “Juárez”, en protesta contra el “nogasolinazo”. EL evento iniciaba a las cinco de la tarde y entre los posibles oradores; ANIBAL MARTÍNEZ GONZALEZ, JOSE ENRIQUE YÁÑEZ REYES y MARY JARAMILLO ALANÍS, muy posiblemente apoyados por militantes de los institutos políticos, MORENA y el Partido del Trabajo. A propósito, el excandidato independiente a la gubernatura de Tamaulipas y rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, JOSÉ FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, encabezó acciones similares en el cruce de Avenida Carrera Torres y 17 de esta capital, con pancartas "Fuera Peña Nieto", sin embargo, falta difusión o vaya Usted a saber, el caso es que solo once personas lo apoyaron. El espacio acaba, pero queda comentar que al cierre de nuestros comentarios, representantes de los medios de comunicación asistían a la conferencia de prensa que arrancaba en la sede del CDE del PAN y a la cual convocaba el dirigente estatal, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, llevando de tema principal el aumento a las gasolinas. A propósito, el excandidato independiente a la gubernatura de Tamaulipas y rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, JOSÉ FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, encabezó acciones similares en el cruce de Avenida Carrera Torres y 17 de esta capital, con pancartas "Fuera Peña Nieto", sin embargo, falta difusión o vaya Usted a saber, el caso es que solo once personas lo apoyaron. El espacio acaba, pero queda comentar que al cierre de nuestros comentarios, representantes de los medios de comunicación asistían a la conferencia de prensa que arrancaba en la sede del CDE del PAN y a la cual convocaba el dirigente estatal, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, llevando de tema principal el aumento a las gasolinas. El hombre empalidece y trata de recordar las veces que le fue infiel a su esposa. – ¡Dios mío! Eres una de las strippers de la fiesta de la oficina hace tres años, que terminó en una orgía y que hicimos el amor sobre una mesa de billar mientras todos mis amigos aplaudían y tu compañera me pegaba con un látigo en las nalgas. ¿No me digas que quedaste embarazada? La chica, lo mira fríamente a los ojos, le dice: – No, no señor… ¡¡¡soy la maestra del jardín de tu hijo!!! Juuuar juar juar juar. P.D. Amigo lector, si no tiene inconveniente compártala con sus contactos. De antemano, muchas gracias. Contáctanos en temodiazm@hotmail.com, temodiazm1@hotmail.com; Facebook; cuauhtemoc diaz martinez; GRACIAS POR VISITAR NUESTRA PÁGINA

