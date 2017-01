LA COLUMNA DE HOY/ ¡¡¡El cese ni Obama lo evita!!!

De: Cuauhtémoc Díaz Martínez

Analistas políticos manejan la versión de que el exgobernador EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES alista su artillería y dispuesto a buscar, obvio que por el partido tricolor, una de las curules del Senado de la República que estarán en disputa en el proceso electoral del año entrante.

Consideran que el victorense trae suficientes canicas en el morral como para lograr su postulación, más no seguro el triunfo, sin embargo, olvidan que la justicia norteamericana no solo lo mantiene en la cuenta de “tres y dos”, sino lo despojó de su Visa de turista y lo colocó entre las personas non grata en aquel país, es decir, inaceptable por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Al político victorense no solo lo inmiscuyen por sus posibles nexos con el narcotráfico, sino el gobierno de BARACK HUSSEIN OBAMA le decomisó millonarias cuentas bancarias y bienes inmuebles, a nombre de él y de sus familiares, tentativamente producto de sobornos de grupos delincuenciales que operan en México. Desde mediado del 2008 es investigando por el Departamento de Justicia los Estados Unidos y aunque el mentado “Geño” insiste en que está libre de culpa y se declara ajeno de las imputaciones de lavado de dinero y otros ilícitos del orden federal, la juez de la causa le obsequió una orden de aprehensión, aun vigente y entre las patas de los caballos su cuñado ÓSCAR GÓMEZ GUERRA.

Por lo arriba escrito y muchos motivos más, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES tiene estrictamente prohibido cruzar a la Unión Americana, de modo que por ahora debe actuar con prudencia y si acaso conformarse con buscar imponer en la presidencia del CDE del PRI de Tamaulipas a MANUEL MUÑOZ CANO.

La renovación del CDE del PRI será a fines del mes en curso, no sin antes el clásico circo, maroma, teatro, que armarán con el arribo de un delegado del Comité Ejecutivo Nacional y publicación de la convocaría para la elección del presidente y secretario general que reemplazará, respectivamente, a AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA y JOSÉ HERNÁNDEZ CUESTA.

El tricolor augura una elección imparcial, es decir, piso parejo y sin mano negra de por medio, sin embargo, hay quienes afirman que se tratará de una elección “democrática” y triunfará el exsecretario estatal de Desarrollo Social y compadre de “Geño”.

Pero mientras son peras o manzanas, la alcaldesa del puerto jaibo, MAGDALENA PERAZA GUERRA, presentará su Informe de actividades de los primeros cien días de mandato, evento agendado para este viernes, en la Casa de la Cultura de Tampico. En esa misma localidad, el exjefe de la Oficina Fiscal, EDUARDO MANZUR MÁNZUR, recibió nombramiento que lo acredita como el nuevo presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de la entidad, en sustitución del expresidente de la COPARMEX y empresario tampiqueño JOSE LUIS SÁNCHEZ GARZA. A su vez, pero al otro extremo del territorio tamaulipeco, DELFINO GONZÁLEZ MUÑOZ renunció a la gerencia de la Comisión de agua potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo y le heredó el cargo a su hijo, el contador público RODOLFO GONZÁLEZ MORALES, quien había fungido en la misma COMAPA, pero como gerente Administrativo y Financiero, siendo titular la arquitecto CLAUDIA ESTHER LÓPEZ AGUILAR.

El nuevo nombramiento le fue otorgado por el Consejo Directivo del referido organismo Público Descentralizado del Estado, cuyo presidente es el jefe de la comuna ÓSCAR ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

En otro orden de ideas, como aquí lo anticipamos en este espacio, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA asistiría al Informe de actividades del 2016, que este mediodía rendía el titular del Poder Judicial del Estado, HERNÁN DE LA GARZA TAMEZ..

Por supuesto, la comparecencia del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia nada tiene que ver con la embarazosa situación que coloca en el banquillo de los acusados a ROBERTO CIRIACO SALINAS SALINAS, partícipe en el accidente que lo dejó levemente herido y pérdidas totales al vehículo oficial que manejaba bajo los efectos etílicos.

Por lo pronto, el subsecretario de Medio Ambiente permanece a disposición de la Contraloría Interna y aunque su cese no ha sido oficializado, todo hace suponer que la destitución “no la evita ni Obama”, a menos que se produjera un verdadero milagro y como por arte de magia apareciera en el acta elaborada por los peritos de Tránsito Local, que manejaba sobrio.

En la sección humorística va el de “Pollo rostizado”, súper mamerto chascarrillo que mandó nuestro compadre, el abogado JESÚS ORTIZ DOSAL. Y que dice: La señora reclama airadamente al empleado de la rosticería: – ¡Óigame no, este pollo tiene una pierna mucho más chica que la otra! – Y qué señora, ¿lo quiere para comérselo o para bailar con él? Juuuar juar juar juar.

Retomando rumbo, autoridades de los tres órdenes gubernamentales y socorristas de la Cruz Roja se movilizaron anoche, aquí en Ciudad Victoria, luego darse a conocer que se observaban luces extrañas en la parte media de Sierra. La alerta motivó el desplazamiento de policías y paramédicos hasta el sitio indicado y resultó que se trataba de dos jóvenes victorenses, de 19 y 20 años, respectivamente, que acamparon, pero al caerles la noche se extraviaron y con sus lámparas mandaron señales hacia la ciudad, para que alguien las observaran y fueran a rescatarlos.

Nos vamos a los dominios de ENRIQUE CARLOS FRANCISCO ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, la UAT, donde en sesión extraordinaria la Asamblea Universitaria nombró, como encargada del despacho de la Dirección de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano a MYRNA MARIBEL MEDRANO VARGAS, en lugar de la directora interina, IRMA ESPERANZA IBARRA FLORES El máximo Órgano de Gobierno de la UAT desconoció a la vez a la conformación del Consejo Técnico que había sido constituido en el plantel, con representantes que no son elegibles, y acordó la integración de una Comisión Especial que dará seguimiento a la instalación y funciones de la nueva directiva, que deberá convocar para integrar a un nuevo Consejo Técnico de esta institución académica.

Por otro lado, reza el sabio refrán, “Palo dado ni Dios lo quita”, y bien caería como anillo al dedo en relación con el criminal gasolinazo surgido el primer minuto del 2017, con severas reacciones por parte de la sociedad civil y derivado de la reforma energética que por sus “desos” y complicidad de asambleístas del Congreso de la Unión, decretó el presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

Lo traemos a colación porque mañana deberán comparecer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, funcionarios de alto vuelo que de una manera u otra están relacionados con los incrementos a los combustibles que a corto plazo acarreará nuevos perjuicios en agravio de los mexicanos.

Si no hay marcha atrás, habrán de comparecer los titulares de Hacienda, Energía, Petróleos Mexicanos, Comisión Reguladora de Energía y el de la Comisión Federal del Consumidor, pero no con la finalidad de revertir las medidas que ya se tomaron, sino para que expliquen con mayor amplitud el alza de las gasolinas y estrategias a implementar para evitar especulaciones y desabastos en el país.

El espacio se acaba, pero queda la pregunta sin respuesta que envió caro lector, relacionada con las presuntas infidelidades que datan desde hace por lo menos tres años y en la que se verían directamente involucrados dos funcionarios estatales.

Desconocíamos honestamente de este tema, mucho más los nombres de los “tortolitos”, sin embargo, la redacción nos lleva a sospechar que bien pudiera tratarse de servidores públicos que trabajan en una misma dependencia, ambos con un buen sueldo y extraordinarias compensaciones.

En la pausa socialera, felicitamos por su onomástico, mañana viernes, a los hermanos ERIK AGUSTÍN y HÉCTOR JAIME SILVA SANTOS, exalcalde y regidor del cabildo matamorense, respectivamente; al periodista tampiqueño, ÓSCAR CASTAÑEDA MONTEMAYOR; MANUEL GALVÁN ALMENDAREZ, expresidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo; ROBERTO FRANCISCO SCHULDES DÁVILA, extitular de CONAGUA en la entidad; LUIS GARZA AMARO y EDUARDO DE LOS REYES, ambos victorenses; y MARCO ANTONIO OROPEZA MARTÍNEZ, coordinador de Vinculación Estudiantil en la UAT, así como al excandidato a la gubernatura de Tamaulipas, HÉCTOR MARTÍN “El Guasón” GARZA GONZÁLEZ, que también ajustó años, pero el miércoles. Extensivas a la doctora, presidenta de la fundación MABE de Río Bravo, EVA LILIA GARCÍA CANTÚ; GUSTAVO CAMACHO, secretario de Organización de la Sección 51 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud; ALEJANDR CARRILLO REYES, jefa de Compras en COMAPA de Altamira; a la vallehermosense NINFA ESTHELA TREVIÑO; RAMÓN ESCALANTE GONZÁLEZ, periodista mantense; NORMA DELIA NIÑO FLORES y KARLA PIZAÑA, ambas maestras educadoras, y a la también victorense ERIKA GARZA CEPEDA, quienes igual y por el mismo motivo estarán de manteles largos, pero el sábado. Es hora de poner el punto final, pero antes “La prueba de virginidad”, chistorete que firma ÓSCAR LUIS GALVÁN. Y que dice: Aquel tipo planeaba casarse y e pregunta a su amigo médico cómo puede saber si su novia es virgen o no. El doctor le explica: – Mira, muchos hombres que conozco usan 3 cosas para la prueba de virginidad; un poco de pintura roja, un poco de pintura azul y una pala. – ¿Y para qué son esas tres cosas? – Mira, antes de subirte a la cama en tu noche de bodas, te pintas un “huerfanito” de rojo y el otro de azul. Si tu esposa te dice: “ese es el par de huevos más raro que he visto en mi vida”… ¡¡¡agarras la pala y le partes la madre!!! Juuuar juar juar juar.

P.D. Amigo lector, si no tiene inconveniente compártala con sus contactos. De antemano, muchas gracias.

Contáctanos en temodiazm@hotmail.com, temodiazm1@hotmail.com; Facebook; cuauhtemoc diaz martinez;

GRACIAS POR VISITAR NUESTRA PÁGINA www.meridianodehoy.mx

Cuarto Poder de Tamaulipas/