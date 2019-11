JÓVENES TAMAULIPAS INVITA A REGALAR SONRISAS CON EL “JUGUETAM”

Ciudad Victoria,Tamaulipas.- El Gobierno del Estado que dirige Francisco García Cabeza de Vaca, la Secretaría de Bienestar Social y Jóvenes Tamaulipas, que titula Angel Covarrubias, invitan a la campaña de recolección de juguetes “Juguetam”.

Angel Covarrubias, mencionó que “este evento ha ido tomando gran trascendencia cada año en que lo hemos realizado, se pretende superar las expectativas beneficiando al mayor número de niños posible, por lo que ya estamos listos para llevar sonrisas y alegría con la ayuda de los tamaulipecos que se unan a participar con sus donaciones” puntualizó.

De acuerdo a la información proporcionada, esta campaña de recolección estará activa hasta el próximo 9 de diciembre del presente año, los juguetes serán entregados en puntos estratégicos en diferentes municipios del estado. Es importante que estén en óptimas condiciones, no ser de carácter bélico y que no necesiten baterías para su funcionamiento.

Ubica el punto de entrega más cercano en tu municipio:

TAMPICO

Mr. CleanShore, Av. Universidad #36 Col. Los Pinos C.P. 89139 entre calle 5 y Carranza, de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 20:00 p.m. y sábado de 10:00 a.m. a 16:00 p.m.

La Lomita, Faja de Oro #302 Col. Lomas de Rosales, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 23:00 p.m.

MATAMOROS: Centro de Bienestar, Av. Balcones y José Carretero Col. Los Ángeles, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 17:00 p.m.

ESTACIÓN MANUEL: Parque Tamul Villa Manuel, Calle Belisario Domínguez S/N esquina con República de Brasil, Col. Unidad Deportiva, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 14:00 p.m.

GONZÁLEZ: ITEA, Bulevar Morelos esquina con Benito Juárez Col. Zona Centro, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 16:00 p.m.

VALLE HERMOSO: Delegación de Bienestar Social, Calle segunda entre Tamaulipas y Río Bravo, los días jueves y viernes de 09:00 a.m. a 13:00 p.m.

SAN FERNANDO: Maderas y Materiales El Rey. Carretera a Matamoros y Manuel Altamirano #78 Bella Vista Norte, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 17:00 p.m.

ALTAMIRA: Universidad Politécnica de Altamira, Nuevo Libramiento Altamira km. 3 Santa Amalia, de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 p.m.

REYNOSA

Restaurante Antojitos Doña Claris, calle Oaxaca y calle el taco #450 Col. Rodríguez, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Preparatoria UVM, calle Laredo #1107 Col. La Laguna, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.

Preparatoria UMAN, calle Primera s/n Col. El Circulo, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:00 p.m.

Centro de Estudios Superiores Antonio Repizo, Mariano Escobedo #675 lunes a viernes de 8:00 am a 16:00 p.m.

Colegio las Américas, Paseo Aztlán #400 Esquina con Fuente de Trevi Col. Las Fuentes, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:00 p.m

Now Gym, calle Monte de las Cruces #1010 Altos, Col. Hidalgo, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 16:00 p.m.

Esta actividad lúdica busca principalmente que tengan un momento feliz, cumpliendo como objetivo final hacer realidad la ilusión de los niños al recibir un juguete en sus manos.

Con esto, el gobierno del estado busca emprender acciones de unión entre la población, despertando el espíritu de participación y colaboración en campañas altruistas en beneficio de los tamaulipecos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/