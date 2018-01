JAUMAVE CON ANTORCHA TIENE FUTURO

• Jaumave tiene mucho potencial, pero se necesita gente que se ponga al frente y que piense en resolver los problemas.

La falta de empleo y los problemas del municipio, sólo se resolverán con la unidad y la fraternidad que da la lucha.

Lázaro Espinoza Zapata, líder de los antorchistas en Jaumave, señaló que en Jaumave no hay trabajo, no hay empleo, antes la gente se iba a buscar mejores oportunidades a los Estados Unidos, pero ahora los están regresando, metiendo a la cárcel, separando de sus familias.

Espinoza Zapata, dijo, que no hay necesidad de sufrir eso, si los jaumavenses se unen, si siguen trabajando como lo han venido haciendo, cada vez con más gente, todo esto puede cambiar.

Señaló, que antorcha tiene trabajo en todas las comunidades del municipio, dijo eso permite seguir trabajando, “si seguimos esforzándonos, podemos cambiar la situación, que no se tengan que ir nuestros hijos de aquí, porque no hay aquí en qué emplearse, para ello tenemos que ponernos al frente, no sólo resolver los problemas de la carretera, del agua, de la luz, sino de lo principal que es el empleo, de cómo generar empleo a través de la hortaliza, del limón, de la sábila, del turismo”.

Dijo que no es fácil, pero se puede hacer, “lo estamos haciendo ya en otros municipios”

Mencionó que Antorcha gobierna Tecomatlán, Puebla desde 1974, dijo que Puebla tiene 217 municipios y cuando inició Antorcha en Tecomatlán, este era el municipio más atrasado de todos, en un estudio que hizo una organización en Barcelona, España, hace tres años, Tecomatlán quedó dentro de los 15 municipios con mayor calidad de vida en el mundo, agua potable, drenaje, pavimento, escuelas, trabajo, recreación, cultura, clínicas, salud, hospital.

Dijo que Tecomatlán, es un pueblo como Jaumave, “en Tecomatlán todo esto se ha logrado, porque la gente está organizada y ha luchado, les podemos mencionar a Chimalhuacán, Ixtapacula, a Tepexi de Rodríguez, Huitzilan de Serdan; son ya muchos municipios en donde Antorcha con la unidad de la gente y al frente del municipio los ha cambiado totalmente”.

Dijo que Jaumave tiene mucho potencial, pero se necesita gente que se ponga al frente y que piense en resolver los problemas.

Antorcha está trayendo obras al municipio sin ser gobierno, por lo que invitó a los jaumavenses a sumarse, a entusiasmarse, a trabajar.

Dijo que de la vista nace el amor, por lo que los invitó a que conozcan el trabajo de Antorcha.

