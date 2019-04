INTENSIFICA SALUD VIGILANCIA SANITARIA POR VACACIONES DE SEMANA MAYOR 2019

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Como parte del operativo de Seguridad y Atención al Turista Semana Mayor 2019, la Secretaría de Salud de Tamaulipas activó las acciones de vigilancia sanitaria y monitoreo de establecimientos comerciales, restaurantes, fábricas de hielo, purificadoras de agua, albercas y balnearios.

Del 12 a 21 de abril se intensificarán los muestreos de productos del mar para evitar enfermedades o intoxicaciones por el consumo de pescados y mariscos en mal estado.

De forma paralela se realizan visitas de verificación en centrales de autobuses, aeropuertos, hoteles, fumigación de espacios públicos, sitios de esparcimiento y destinos turísticos.

Al proyectarse la visita de más de 2 millones y medio de visitantes a los diferentes destinos turísticos de la entidad, se instruyó los hospitales y centros de salud correspondientes, mantener guardias permanentes durante las próximas dos semanas.

Se dispuso la dotación de medicamentos, insumos y el despliegue de brigadas epidemiológicas para los módulos de información, servicios médicos, mecánicos y de seguridad ubicados en destinos turísticos y puntos carreteros.

La dependencia pidió a las personas que se encuentran bajo tratamiento médico a no abandonar llevar consigo sus medicamentos, protegerse de los rayos de sol utilizando bloqueador, gorras y sombreros, hidratarse adecuadamente, no meterse al mar, ríos o albercas después de ingerir alimentos y no descuidar a los niños.

Cuarto Poder de Tamaulipas/