IMPULSA GOBIERNO MUNICIPAL INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL EN CONFERENCIA “LA HUASTECA Y EL MUSEO ADELA PIÑA GALVÁN”

• Francisco Mendoza Pérez y Eduardo Martínez exponen historia y riqueza paleontológica y arqueológica de la región y del estado.

• Reafirma sindica municipal Norma Lilian Benavides a nombre del alcalde Juan Francisco Leal Guerra este compromiso social partiendo de que “la tarea de paz empieza con la educación, no con un arma”.

Para los amantes de nuestras raíces y cultura este sábado fue de una riqueza de conocimientos y experiencias ancestrales y milenarias que, gracias a dos excelentes expositores y conocedores del tema, enriquecieron los conocimientos sobre el origen e historia de esta región y del estado.

Con el interés del gobierno municipal a cargo del ing. Juan Francisco Leal Guerra de apoyar todas las expresiones culturales, artísticas y educativas, de manera coordinada la dirección de cultura a cargo del Lic. Fernando Perales Delgado y la regidora comisionada en turismo Sheila Frida Palacios Juárez, presento la conferencia magistral “La Huasteca y el museo “Adela Piña Galván”.

En las instalaciones del museo APG impartieron esta importante exposición el catedrático de la universidad Lasalle de Victoria e investigador del museo regional de historia de Tamaulipas en el área de arqueología y patrimonio cultural Arq. Francisco Mendoza Pérez originario de Xicoténcatl y el primer arqueólogo del estado diplomado en Historia general de Tamaulipas en el colegio de Tamatán., Eduardo Martínez, que en 1959 colaboro con el hallazgo de momias en el municipio Ocampo y trabajo en dos ´proyectos científicos “El balcón de Moctezuma y Sabinito”.

Con la ilustración de Eduardo Martínez los asistentes se enteraron que hasta 1983, para la curadora del instituto Nacional de Antropología e Historia, Tamaulipas no tenía nada que ofrecer para ser considerado dentro de los programas de apoyo investigación, sin embargo eso no freno la insistencia suya y de otras personas hasta que un curador chihuahuense, invitado por el instituto de cultura estatal vino y se mostró maravillado por la naturaleza al ver lo abrupto de la sierra algo admirable que no lo tenían otras partes del país, lo cual y a insistencias, dio pide al inicio del trabajo científico.

Siguiendo con interés estos temas estuvieron presentes con la representación del alcalde Juan Francisco Leal Guerra la síndica Norma Lilian Benavides Rodríguez, el coronel de infantería diplomado del estado mayor Adolfo Ríos Gómez y el coronel de artillería Pastor Rolando Díaz Rosas, las regidoras Adriana Avalaos Robles, Carolina Sánchez Magdaleno y Lizet García y el director de desarrollo cultural Fernando Perales Delgado.

Con pleno conocimiento del tema el Arq. Francisco Mendoza Pérez destaco que hay vestigios de estrella marina que hacen constar que Tamaulipas estuvo bajo el agua hace miles de años resaltando su riqueza en paleontología por los restos de mamuts en Xico y otras partes del estado, aquí en Mante con la cueva de Quintero y restos de castores y de danzas entren muchos otros.

En esta huasteca donde se dan los contrastes en el medio ambiente desde el clima húmedo y cálido hasta el simi seco en los que predomina el bosque tropical con reuniones como esta también se hace región, como lo mostraron el director de turismo y del Museo Rufino Muñiz, cual fieles intérpretes del interés del alcalde ocampense Pedro Javier Muñiz ´por impulsar la cultura expusieron carencias y limitantes que tienen y cuyas peticiones de apoyo estatal sobre el tema fueron atendidas por el Presidente del Consejo Distrital ´para el Desarrollo Rural Sustentable Eloy Carrizales Martínez.

Con interesantes aportaciones por parte de los asistentes entre los que destacaron Cuquis Martínez Ocampo con la fiesta de Xantolo, las cuatro rutas turísticas, por la regidora Shelia Frida Palacios, del representante del patronato cultural Janambres pionero de este museo APG Ricardo Enríquez, de los representantes ocampenses que detallaron restos óseos encontrados que indica que Tamaulipas fue tierra de gigantes, la conferencia magistral despertó el interés y motivo interesantes proyectos.

Al concluir esta magistral conferencia, en este museo APG orgullosamente el segundo en Tamaulipas, la síndica municipal Norma Lilian Benavides, agradeció a nombre del alcalde Leal Guerra la valiosa aportación de los connotados y destacados expositores, la asistencia de las autoridades militares y de los amantes de la cultura, el arte y la historia y destacó la reflexión que queda, de que hay aún mucho por hacer, sueños y proyectos de los que dijo, haciendo región se irán sacando adelante,

“No será una carrera de cien metros, es un maratón, afortunadamente tenemos un alcalde comprometido con la cultura y con compromiso social, partiendo de que la tarea de paz empieza con la educación, no con un arma”, remarcó Lilian Benavides.

En esta interesante conferencia estuvieron presentes el ex alcalde mantense, Ubaldo Guzmán Quintero; la ex cronista de Gómez Farías, Juanita Lara; el cronista mantense, Profr. Ernesto Ramírez Hernández; el responsable del museo APG, Hugo Ángel Muñiz Rivera; así como el curador del mismo por parte del patronato Janambres, Ernesto Sierra Martínez; Carlos Arellano, director del Tecnológico Mante; Enrique Murillo Rodríguez, coordinador regional de PC; Jean Louis Lacaille Musquiz y su señor padre; Guillermo Manzur y Gerardo Moctezuma Garcés, entre otros.

Cuarto Poder de Tamaulipas/