IEE vs MAP

Benigno Torres de León

El 29 de enero del 2020 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla mediante el acuerdo CG/AC-002/2020 determinó sobre la controversia de la asociación civil “Movimiento Antorchista Poblano” en el procedimiento de constitución de partido local 2019-2020 en el estado, antes denominado “Podemos Puebla”. El acuerdo aprobado por 5 de los 7 consejeros y que se dieron cita apenas 6 días después de la designación de Miguel Ángel García Onofre como presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), y quien en su toma de posesión mencionó que se analizaría hasta 60 días después la solicitud del registro del Movimiento Antorchista Poblano (MAP). El consejo mediante el acuerdo menciona haber tomado en cuenta todos y cada uno de los 44 antecedentes presentados, pero los consejeros Alejandra Gutiérrez Jaramillo y José Luis Martínez aseguraron no conocer con antelación el dictamen, motivo por el cual votaron en contra.

Por obvio de espacio no me es posible mencionar los 44 antecedentes, sin embargo, mencionaré los que a mi parecer el consejo debió de haber tomado en cuenta para dictar un acuerdo factible para todas las partes. Veamos. El antecedente III. Menciona que el treinta y uno de enero del dos mil diecinueve se recibió el escrito, signado conjuntamente por cinco ciudadanos ostentándose representantes de “Partido Ciudadano Anticorrupción” entre ellos el C. Elieser Casiano Popócatl Castillo como presidente y la C. Camerina Viveros Domínguez como secretario adjunto. Escrito mediante el cual manifiestan su intención de constituirse como partido político local con la denominación “Podemos Puebla”.

El antecedente VI dice que el cuatro de marzo el Consejo General del IEE aprobó la reforma al reglamento de fiscalización del IEE aplicable a las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como partido político local. Por medio del cual, entre otras cosas reformó el artículo segundo, con la finalidad de que las organizaciones de ciudadanos que deseen convertirse en partido político presenten su acta constitutiva, así como diversa documentación necesaria.

El veintinueve de marzo anotado con el antecedente VIII, ostentándose como representante de la organización ciudadana “Podemos Puebla” el C. Elieser Casiano Popócatl Castillo presentó a la Oficialía de partes del IEE las fechas y lugares donde se llevarían a cabo las 26 asambleas distritales. El dos de abril el IEE solicita a la organización remita información faltante para poder agendar las asambleas. Y el día 4 de abril el suscrito ciudadano mediante oficio refiere que subsana las observaciones realizadas.

Los antecedentes desde el X hasta el XV que se anexan entre los meses de agosto hasta septiembre refieren la disposición de la entonces consejera presidenta para la realización de las asambleas y las distintas limitantes que se le piden a “Podemos Puebla” subsane a fin de llevarlas a cabo.

El cuatro de octubre registrado en el antecedente XVI el C. Elieser Popócatl presentó en la Oficialía de partes oficio como representante de “Podemos Puebla” así como instrumento legal como apoderado de la asociación civil “Movimiento Antorchista Poblano” y por el cual informa, entre otras determinaciones el cambio de denominación de la organización, remitiendo la constancia de rechazo de autorización de uso de la denominación o razón social “Podemos Puebla” emitido por la Secretaría de Economía.

El cuatro de noviembre en el antecedente XVII las CC. Camerina Viveros Domínguez y Mercedes Abigail Lagunes Viveros interpusieron un recurso de apelación, mismo que el veintidós de noviembre en el antecedente XVII la directora de prerrogativas dio cuenta a la comisión permanente como “conflicto de intereses” al interior de la organización “Podemos Puebla”. Cabe aquí preguntarse el ¿Por qué después de 10 meses la Sra. Camerina y su hija se acuerdan de que habían solicitado la conformación de un partido?

El antecedente XIX lo trascribo tal cual ya que es donde quiero hacer hincapié: “En la sesión celebrada en la misma fecha (22 de noviembre), en sesión extraordinaria de la comisión permanente se acordó agregar al oficio de viabilidad a las asambleas agendadas, que derivado del conflicto que se advirtió dentro de la organización de ciudadanos Podemos Puebla”, que cambió de denominación a “Movimiento Antorchista Poblano A.C.”, existía un medio de impugnación que se encontraba pendiente de resolver por el Tribunal Electoral del Estado, comunicándole a dicha organización, que éste instrumento se encontraba analizando la situación que acontecía en la misma. Sin embargo, con la finalidad de no trasgredir los derechos políticos-electorales de sus integrantes, así como la de aquellos ciudadanos con intención de afiliarse, se dejó a salvo su derecho a celebrar las asambleas, (Subrayado BTL) como actos previos y preparatorios del procedimiento”.

Es incongruente y lamentable que, si la Comisión Permanente del IEE autorizó la realización de las asambleas por no transgredir los derechos políticos-electorales de los integrantes y ciudadanos con intención de afiliarse al MAP, el Concejo General emita un acuerdo que determina ilegal la participación de la asociación civil “Movimiento Antorchista Poblano” en el procedimiento para la constitución de partido político local aún y cuando cumplió todos y cada uno de los requisitos solicitados por el IEE.

Pero más lamentable y sobretodo preocupante es la actitud del gobernador de Puebla, quién ante la manifestación por la inconformidad del MAP por la resolución del IEE, marchó por las principales calles de la ciudad el pasado 6 del presente, se lanzó contra los líderes de Antorcha Campesina, quién nada tenía que ver con la formación del partido MAP, y es preocupante, puesto que se rumora que se prepara la fabricación de delitos con la finalidad de encarcelar a nuestros compañeros, el Ing. Aquiles Córdova Morán, el Ing. Juan Celis Aguirre y la Dra. Soraya Córdova Morán líderes indiscutibles del antorchismo en puebla y a quienes desde aquí les decimos que cuentan con el apoyo de los Antorchistas Tamaulipecos para movilizarnos ante cualquier situación.

Cuarto Poder de Tamaulipas/