GORDITAS MOYA TRADICIÓN Y ORGULLO MANTENSE

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE. – Conocidas en toda la región, en el estado y mas allá de nuestras fronteras, las Gorritas Moya son ya un icono de la gastronomía mantense.

La noche de este viernes en los terrenos de la Feria El Mante 2019 miles de asistentes dieron cuenta del sabor y las delicias de este manjar al degustarlo de manera gratuita y servido con atingencia y esmero por su calificado personal.

Las Gorditas de canasta Moya ya forma parte de los platillos típicos del municipio y del estado y esta noche bajo la atención y supervisión de su propietario Rubén Garza Moya, se reiteró en la Feria Mante 2019 la preferencia y gusto que les tienen.

Como el éxito no se da por casualidad sino por la experiencia y el esfuerzo diario que se hace por mejorar en calidad, eficiencia, atención y muchas más, al indagar al respecto con Rubén Garza Moya comentó que este negocio lo inició en el 2002, siguiendo los pasos de un tío que tenía uno en Valles y otro de un pariente n Reynosa.

Reconoce Garza Moya que inició esta actividad con bastante éxito, “gracias a dios”, afirma y agrega que en base a ese agradecimiento eterno que le tiene a la gente, está organizado una serie de eventos y acciones, promocionales obsequios, regalos para conmemorar el próximo año su 18 aniversario.

El legado de trabajo, principios y valores que le legaron sus padres ha sido clave para la norma de conducta, de trabajo que, aplicado en el negocio, refleja este una armonía del personal y pasión por la vocación de servir a la gente con actividades que inician desde las 5 de la mañana con preparación de los guisos, para iniciar la venta al público a las 7:00 hrs.

El crecimiento y buena aceptación de Gorditas Moya se refleja también en la ampliación de servicios que proporciona como es la atención de eventos masivos especiales, de corte político, quinceañeros, torna boda, fiestas particulares, escolares, si se los piden también apoyamos con el reparto.

Sin estar exento a las crisis económicas que se han sufrido en el municipio y la región, Gorditas Moya ha planeado estas crisis cumpliendo primero con los compromisos y gastos empresariales, fiscales, hacendarios, pago de servicios y de mantenimiento de la fuente de empleo, la clave es también, una política de reservas en los tiempos buenos, para aplicarla los tiempos malos.

Con 50 años de edad y una hermosa familia conformada por su esposa una hija y un hijo que actualmente realizan estudios en carrera profesional y secundaria respectivamente Rubén Moya refleja plenitud, amabilidad, sentido común, gratitud y humildad, concentra el legado de su padre quien incursionó en la política y función pública donde sembró amistades y buenas relaciones, que las ha conservado y aumentado.

Sobre la posibilidad de emigrar a otras latitudes Rubén comentó “no puedo dejar a mi pueblo que me ha dado todo, el privilegio de vivir bien, con comodidad, no me he hecho millonario, ni lo necesito, solo con tener la oportunidad de comer diario de levantarme y de dar gracias a dios por todo”.

Con apego a la realidad Garza Moya da sentido y rumbo a sus actos a la vida y como muestra su comentario “Quien acude conmigo al negocio les digo, aquí sin comer nade se va, traiga o no traiga dinero, cuando nos piden el apoyo lo brindamos” y sobre su rumbo político y empresarial, concluye “no hay proyecto político, pero vernos la posibilidad de abrir otra pequeña empresa”.

