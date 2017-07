GOBIERNO MUNICIPAL RINDIÓ HOMENAJE PÓSTUMO AL EX PRESIDENTE JAVIER VILLARREAL SALAZAR

Destacan su vida tranquila, ordenada y generosa en solemne acto en la explanada de la presidencia municipal, en donde familiares, políticos, ex alcaldes y representantes de sectores activos, le despidieron con honores y aplausos.

El gobierno municipal que preside el alcalde Juan Francisco Leal Guerra realizó un homenaje póstumo al ex alcalde Javier Villarreal Salazar en la explanada de la presidencia municipal en donde se dieron cita familiares, ex alcaldes, ex diputados, políticos, empresarios, funcionarios, personal sindicalizado y de confianza de esta administración municipal.

Con la representación del alcalde Juan Francisco Leal Guerra el secretario del ayuntamiento Juan Gerardo Cruz Ramos recibió a la familia del ex presidente municipal y colocó sobre el cofre de sus cenizas el escudo de armas de este municipio, al que gobernó en el trienio 1993 1995.

El Lic. Cruz Ramos participó de la disculpa por la involuntaria ausencia del alcalde Leal Guerra y como orador oficial del acto describió la trayectoria profesional, empresarial, política, de la función pública y familiar de Villarreal Salazar, en donde afirmó, legó el ejemplo de una vida tranquila, ordenada y generosa.

Describió al ex alcalde Villarreal Salazar como un mantense comprometido con su región y las gentes de su comunidad y resaltó que “Como un reflejo, de su lealtad al quehacer público de que siempre hizo gala, hoy aquí nos hemos reunido para rendirle el homenaje, que como ciudadano distinguido de El Mante le corresponde no solo por haber sido el gran funcionario que fue, sino para honrar al hijo de esta tierra que ahora vuelve a estar presente, para ofrecerle un justo reconocimiento que por su brillante vida, merece por parte de todos nosotros” destacó extendiendo el más sincero pésame a su esposa Doña Luz María Terán y familiares.

A nombre de su familia su hijo el también ex alcalde mantense Lic. Javier Villarreal Terán externó el agradecimiento al presidente municipal Juan Francisco Leal Guerra por esta distinción de la fue objeto su padre recibiéndolo en la presidencia municipal, calificando a su padre como un gran mantense, un amigo de todos que deja su sonrisa y corazón en esta tierra que lo vio nacer, reconociendo el gran compromiso que tenía con su gente y su Mante que tanto quiso.

Posteriormente se montaron guardias de honor por parte de funcionarios municipales y miembros del cabildo, despidiéndole con un minuto de silencio y otro de aplausos en este significativo acto de la vida pública del municipio.

