• Incluso en esta etapa de confinamiento fomenta los valores de protección a la ecología y la naturaleza mediante el reciclaje

• Recomendaciones prácticas para que la ciudadanía implemente el modelo de las 5 “erres” en favor del medio ambiente

Ciudad Victoria,Tamaulipas.- Para reducir el impacto de nuestra vida en el medio ambiente el Gobierno de Tamaulipas impulsa el desarrollo sostenible en esta etapa de confinamiento en los hogares mediante la implementación del modelo de las 5 “erres” que consiste en exhortar a la población para que participe en actividades de reducción, reparación, recuperación, reutilización y reciclaje de materiales como el papel y cartón.

De esta forma el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca cumple su compromiso de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las de las generaciones futuras.

Como parte de estas acciones a través de la Secretaría estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el Gobierno de Tamaulipas está poniendo énfasis en la implementación de la educación ambiental a través de la cual se fomentan los valores de protección a la ecología y la naturaleza (desde que inició la actual administración).

En el caso específico del papel y cartón, las principales recomendaciones de dirigidas a toda la ciudadanía son las siguientes:

1.- La primera acción consiste en evitar el uso innecesario de papel o cartón.

2.- Si esto no fuera posible es recomendable no utilizar papeles plastificados o encerados ya que impiden el reciclaje.

3.- Preferentemente procurar utilizar papel reciclado y/o ecológico.

4.- Reutilizar el papel y cartón hasta donde sea posible.

5.- Usar los folios por las dos caras, especialmente al imprimir o fotocopiar.

6.- Elegir tipos y cuerpos de letra pequeños para los borradores con el propósito de ahorrar espacio y papel.

7.- Si el papel o cartón ya no tienen utilidad es recomendable depositarlo en un contenedor específico para su posterior reciclaje.

8.- Reducir el uso de impresoras

9.- Disminuir el consumo de papel, cartón y hojas

10.- Utilizar recipientes especiales para hacer la separación de papel y cartón con el propósito de que se puedan reciclar y contribuir al desarrollo sostenible.

Por instrucción del secretario estatal de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas, Gilberto Estrella Hernández, con el apoyo de la Subsecretaría de este ramo y el Departamento de Educación Ambiental y Capacitación para el Desarrollo Sostenible en lo que va de la administración se ha impulsado fuertemente el modelo de las 5 “erres”, acción que con apoyo de la ciudadanía se espera se intensifique en esta temporada de confinamiento ordenada por las autoridades de salud en protección al COVID-19.

Cuarto Poder de Tamaulipas/