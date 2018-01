GOBIERNO DE TAMAULIPAS FIRMA ACUERDO INÉDITO CON OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO PARA LA EVALUACIÓN DE POLICÍAS

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Javier Rivas Rodríguez, realizaron la firma de un convenio de colaboración para la evaluación permanente de la integración, profesionalización y desarrollo de la Policía Estatal, acuerdo inédito entre un Gobierno Estatal y el organismo ciudadano de seguridad.

“Tamaulipas es pionero en un convenio de este tipo. Lo ideal sería que todas las autoridades se abriesen a colaborar con la sociedad civil, se ha demostrado alrededor del mundo que donde la sociedad civil participa se pueden construir instituciones de seguridad. Nosotros no queremos venir solo a observar, queremos aportar soluciones”, manifestó Rivas Rodríguez.

El documento establece que el Observatorio Nacional Ciudadano diseñará y propondrá las acciones necesarias para llevar a cabo la evaluación de la estrategia de reclutamiento de las policías, dando seguimiento y monitoreo los trabajos implementados para impulsar la capacitación, profesionalización y dignificación de las policías en Tamaulipas.

Gobierno y organismo, instrumentarán proyectos para fomentar la cultura de la legalidad, mejorar la atención y servicio a la ciudadanía, el acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas, así como promover la participación de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad.

“Ninguna acción, ninguna estrategia va a funcionar si la ciudadanía no participa activamente, pero no solamente eso, que sea esta la que nos ayude a evaluar. No puede ser la misma autoridad quien se autoevalúe, es por eso que agradezco a las Mesas de Seguridad y de Justicia del estado y al Observatorio Nacional Ciudadano su trabajo”, señaló en su mensaje el gobernador García Cabeza de Vaca.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado con la sociedad tamaulipeca en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Asimismo, reconoció que el primer paso para resolver una problemática es aceptar que se padece para garantizar a las familias la recuperación de la paz, el orden y el Estado de Derecho.

La firma del convenio de colaboración se llevó a cabo en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, en presencia del Gabinete de Seguridad Pública, así como representantes de las mesas de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

