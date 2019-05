FRUCTIFICAN GESTIONES DE JORGE JOEL DE LA ROSA, ATIENDE EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR, LA SECRETARIA OLGA SÁNCHEZ Y EL GOBERNADOR CABEZA DE VACA CASO COOPERATIVA INGENIO MANTE.

En conferencia de prensa Jorge Joel De la Rosa Ramírez comentó la oportunidad que tuvo el pasado martes de exponer el caso cooperativista al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de gobernación Olga Sánchez CorderoDe la Rosa Ramírez dijo que aprovechó la oportunidad que tuvo de saludar en la capital del país al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para solicitarle una urgente audiencia a la cual accedió de inmediato y pidió canalizar en breve a través de la Secretaria General de gobierno a cargo de César Augusto Verástegui Ostos.http://www.cuartopoderdetamaulipas.com.mx/fructifican-gestiones-de-jorge-joel-de-la-rosa-atiende-el-presidente-lopez-obrador-la-secretaria-olga-sanchez-y-el-gobernador-cabeza-de-vaca-caso-cooperativa-ingenio-mante/ Posted by Alfredo Garcia Becerra on Friday, 3 May 2019

• Júbilo cooperativista por el gran avance alcanzado esta semana en la ciudad de México y la expresa voluntad de alcanzar los acuerdos que instruye la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso.

EL MANTE. – Cumpliendo con la encomienda conferida por los consejos de administración y vigilancia y la asamblea de la Sociedad Cooperativa de ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante, la tarea y gestión de Jorge Joel de la Rosa Ramírez realizada esta semana en instancias federales y estatales dio positivos resultados.

En conferencia de prensa De la Rosa Ramírez comentó la oportunidad que tuvo el pasado martes de exponer el caso cooperativista al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero y de entregarles la documentación correspondiente, entre ella la carta de recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicta tomar acuerdos entre las partes, cooperativa- gobierno de la república, para la negociación.

Comenta De la Rosa Ramírez la acentuación que dio en su exposición, al pleno conocimiento que tiene del caso cooperativista, la actual secretara de gobernación Olga Sánchez Cordero, que como ministra de la SCJN fue la única los cinco ministros que dio la razón a los cooperativistas en la dolosa sentencia emitida en el 2015 y que orilló a la sociedad cooperativa a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Llamo la atención, comentó De la Rosa Ramírez, la respuesta que le diera la secretaria de Gobernación a pregunta sobre la solicitada audiencia ¿No te han hablado?, No en lo absoluto, le respondió, replicando la secretara ¿No le ha hablado Zoe Robledo?, (sub secretario), aun no, responde Jorge Joel, no se preocupe, le van a hablar y le dijo a un asistente, apunte todo el dato de Jorge teléfonos correos.

Plenamente Identificado De la Rosa Ramírez con el caso cooperativista se hizo énfasis sobre la entrega de la misma documentación que con anterioridad ya se había hecho afuera de Palacio de Minería y en la oficialía de partes de la SEGOB,” Ya la debo de tener en mi escritorio Jorge, salúdeme a la sociedad cooperativa y pronto vamos a estar en contacto con ustedes” destacó la Secretaria Sánchez Cordero.

Sobre los retrasos de los acuerdos con el gobierno federal De la Rosa González recordó que esta recomendación emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se da al final del gobierno de Enrique Peña Nieto y la llegada de la nueva administración de López Obrador que inicia con muchos problemas, reiterando que la cooperativa también es un problema que ya no puede esperar más años. “Ya estamos, a nada, de esa audiencia, para poder entendernos como lo dice la Comisan interamericana en un estado de ánimo amistoso para llegar a un acuerdo” destacó Jorge Joel.

Finalmente, sobre los temas que la cooperativa tiene con el gobierno del estado De la Rosa Ramírez dijo que aprovecho la oportunidad que tuvo de saludar en la capital del ´país al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para solicitarle una urgente audiencia a la cual accedió de inmediato y pidió canalizarla en breve a través de la Secretaria General de gobierno a cargo de Cesar Augusto Verastegui Ostos.

