FORTALECE MORENA BLOQUE NORESTE TAMAULIPAS NUEVO LEON Y COHAHUILA

• Proyecto de AMLO contempla las demandas de la gente, el cambio verdadero y en paz que merece el pueblo y la nación

• Anuncian gira de AMLO, El 13 de enero estará en Tampico, Tamaulipas.

Jesús A. García

En conferencia de prensa el Dr. Gustavo Guerrero Acevedo Militante y Coordinador del VI Distrito de Nuevo León de la segunda circunscripción electoral del partido MORENA acompañado del consejero nacional doctor José Refugio Espriella Dominguera dio a conocer en rueda de prensa la unificación y fortalecimiento que su partido está realizando en el bloque noreste del país con Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila y con ello el proyecto de Andrés Manuel López Obrador de cara a las elecciones de julio de este año.

Calificó a los tamaulipecos neoloneses y coahuilenses como personas trabajadoras, emprendedoras y productivas a las que el gobierno les ha fallado, remarcó que justamente el proyecto de AMLO contempla apoyos para que se produzca fuerte en esta zona noreste lo que generaría fuentes de empleo, fortalecer y utilizar el eje del Istmo de Tehuantepec y evitar larga travesía de los barcos a China y los países asiáticos como Japón con el este de estados unidos.

Sobre la percepción de la gente sobre la imagen de AMLO comento que se ha disminuido la del peligro para México que le fraguaron las televisoras y la prensa pagadas por el sistema que siempre le han solapado y tapado el entreguismo y sin criticar los motivos de fondo que causan tantos males al pueblo de México.

Destaco la incongruencia de ser un país petrolero en donde la gasolina debería de costar 6 o menos de 10 diez pesos, la caída de nuestra moneda con sobrevaluación del dólar, de contar con 200 diputados pluris que solo son utilizados para levantar la mano y aprobar recursos, incluso de los 300 distritos electorales dijo deberían de ser solo 250, “a la gente no le gusta estar pagando políticos y ellos se autorizan muchos bonos en diciembre” remarcó

Como ejemplo de la inequidad comento el médico que en el IMSS tienen 20 años que no les aumentan el salario ni al 10 %, en cambio los diputados se autorizan 32 por ciento aumento, sus viajes, seguro de gastos médicos mayores, celulares, aviones, lo que es posible, viven en un mundo burgués y de abusos y la gente batallando para comer una vez al día.

Agregó que el cambio verdadero contempla quitar pensiones ex presidentes inclusos revisar la de los ministros de suprema corte justicia que son11 con asistentes, miembros del ejército de rangos superiores que cobran 200 mil pesos cuando hay mamás y abuelas que solo cobran 600 pesos.

Destacó la falta de apoyo y desatención que se tiene en importantes rubros de la administración pública que impactan de manera directa a todos como los son la educación y la salud, recordando que en los 70as con la estabilidad que se tenía las familias hacían el esfuerzo por sacar la educación de sus hijos y al proyecto de MORENA dijo contempla todo el respaldo para que la tarea educativa y de valores contemple a todos y se rescate a los jóvenes, becándoles para que no abandonen sus estudios y evitar tomen el camino de las conductas antisociales, es lamentable saber que cada 16 minutos matan un compatriota que cayó seducido por el dinero fácil.

En materia de salud comentó que solo basta ir urgencias de los hospitales para ver que los pacientes esperan atención de media a 10 horas la cual no alcanza para hacerles los estudios de imagen que son la resonancia magnética, el tac, y otros, así dijo, se van a seguir muriendo gente niños y adultos, de que sirven que tengamos edificios construidos si no hay técnicos, médicos, enfermeras, estudios de imagen, catéters, antibióticos de buena calidad, que el cardiólogo de un medicamento y no lo haya, sino hasta en dos días o semanas.

Agrego que se debe terminar con esas muertes, que señaló son provocadas por pura mala atención médica, no hay calidad, ni hay calidez en muchas ocasiones en el IMSS, menos en el ISSSTE y remarcó que el proyecto de Morena quiere acabar con esto proporcionando la atención inmediata tanto medicina general como especialidades con estudios y medicamentos rápidos,

“como hijos de dios, como mexicanos, todos debemos de ser bien atendidos, no debemos de tapar, ni ser cómplices de estos malos gobiernos diputados y senadores que no autorizan más presupuesto a educación y salud y a los principales rubros, por eso estamos atrasados solamente los políticos tienen vida de reyes” remarcó

Con el posicionamiento que actualmente se tiene en 22 estados de la república, el avance de la estructura nacional que lleva MORENA entre un 80 y 90 por ciento y la madurez de la población y el hartazgo que se tiene con el pésimo gobierno que influye para que el país sea considerado como de los más corruptos del mundo, se proyecta pasar de los 16 millones de votos de la elección pasada a 20 millones para la de este año.

Por su parte el consejero nacional de MORENA Dr. José Refugio Espriella Domínguez comentó que en el marco de la gira que Andrés Manuel López Obrador viene realizando en todo el país, como parte de la precampaña interna dijo que el próximo 13 de enero estará en Tampico, Tamaulipas en donde dictara una conferencia a la militancia morenista sobre la situación nacional y del cambio verdadero que se demanda.

Cuarto Poder de Tamaulipas/