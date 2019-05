FORTALECE MARKO EL CAMBIO HACIA ADELANTE DEL XVII DISTRITO CON SONIA MAYORGA LÓPEZ

• El dirigente del PAN le resalto, como una excelente candidata, líder de sector productivo, capaz, preparada y comprometida para generar mejores condiciones de vida en el distrito y en el estado.

ALFREDO GARCIA BECERRA

El Mante, Tam. En gira de trabajo por Ciudad Mante, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés dio todo su respaldo a su candidata Sonia Mayorga, que contiende por el distrito 17, para diputada local.

En rueda de prensa, el dirigente nacional del PAN destacó que en el Partido están proponiendo a una excelente candidata, a una auténtica líder, líder del sector productivo de Mante, líder cañera, la única de todas las uniones del país, de las 51 uniones del país, la única dama y con gran honra.

Destacó que esto es lo que hace realmente diferente esta campaña; “estamos proponiendo un auténtico liderazgo, capaz, preparada, comprometida que conoce el sector; Quien mejor que ella va a representar mejor los intereses de Mante y de González, sino es precisamente Sonia que sabe a lo que se dedican y saben cómo pueden impulsarlo, cómo pueden generar mejores condiciones”, indicó.

Marko Cortés, dijo estar contentos de ver cómo el cambio avanza y cómo en el ánimo de la gente, se busca que el cambio continúe este 2 de junio.

“Es un gusto acompañarte Sonia en esta exitosa campaña en donde no está más decir que tenemos una candidata atleta también que camina mucho, que anda por todos lados y que me ha dicho mi jefe estatal Kiko Elizondo que es la candidata que más camina de los 22 distritos en el estado”, mencionó.

Recordó que aquí en Tamaulipas el cambio que inició en el 2016 no se debe frenar y no se quiere frenar; “por eso a la mitad del camino hoy lo que vengo a pedir a los tamaulipecos es que sigamos con el cambio que se inició, que no lo frenemos, sino que al contrario con más fuerza le demos para adelante y para ello es tan importante darle la relevancia como lo decía Sonia a cada uno de los distritos”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/