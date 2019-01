FORTALECE LA FCAV-UAT TRABAJO DE CUERPOS ACADÉMICOS

• Al generar proyectos científicos para el desarrollo económico y social de la entidad.

Con importantes proyectos cuya meta es aportar el conocimiento necesario para hacer más eficiente la producción de las regiones, la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortalece sus grupos de investigación y con ello los perfiles docentes que atienden al estudiantado.

El Director de la FCAV, José Antonio Serna Hinojosa, dijo que con estas acciones la meta es integral, ya que se coadyuva en las necesidades de producción de las comunidades y a la vez se prepara perfiles especializados, que posteriormente van a brindar servicios educativos a la comunidad estudiantil.

Refirió que la FCAV cuenta con 8 cuerpos académicos, de los cuales, uno está en la categoría de Consolidado, tres en Consolidación y el resto en Formación.

Recordó además que los proyectos son avalados por organismos nacionales y se trabajan en conjunto con instancias del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

“Se están trabajando proyectos en administración del sistema de salud, y para este año, esperamos que nos autoricen dos o tres proyectos a nivel nacional; se pretende mejorar la producción científica, en relación a las metas que se ha planteado la administración central que encabeza el Rector José Andrés Suarez Fernández”, indicó.

Se refirió a proyectos importantes que se han realizado, aportando conocimientos para la definición de políticas públicas sobre el desarrollo económico regional de Tamaulipas.

“Se trabajó hace tiempo en un proyecto de la zona de El Mante en materia de productividad de la región, que generó un libro y diez trabajos adicionales; actualmente estamos trabajando en el Altiplano en un proyecto similar, para desarrollar procesos de comercialización de algunos productos de esa región”, asentó.

Explicó que en el Altiplano, como en muchas zonas del estado, hay diversidad de producción agrícola y ganadera, pero falta organización en las comunidades, por lo cual se trabaja en la realización de una eficiente cadena productiva.

Puntualizó que existen productos como el cabrito, muy famoso en otros estados por ser un platillo típico, y en Tamaulipas esa producción la comercializan en pie y no se obtienen las mismas ganancias, que si se contara con una cadena ordenada.

“Lo que se busca es procesar el producto y ya no venderlo como materia prima en pie, a Nuevo León por ejemplo, que es el principal consumidor de cabrito. Si se procesara podría venderse cuatro veces más caro, pero no se hace porque no hay las condiciones para producir un producto de calidad y para tener ese valor agregado”, concluyó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/