FORTALECE AMLO EL PROYECTO DE TAMAULIPAS 2018 LO REMARCA EN GIRAS POR CANCÚN Y HERMOSILLO

• Entre los tamaulipecos que le acompañan distingue en sus giras a Jorge Joel de la Rosa Ramírez de la Unión Laborista de la República Mexicana AC y líder defensor de migrantes.

Tal como lo hizo en ciudad Victoria Tamaulipas, y como lo hará este próximo fin de sema en Hermosillo Sonora, el dirigente de MORENA Andrés Manuel López Obrador encabezo la firma de un acuerdo político por la unidad con el pueblo de Cancún Quintana Roo en donde remarcó sus tres principios básicos no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

En esta tierra potencial del turismo nacional AMLO donde estuvo acompañado de connotados personajes del estado y de otras entidades destacó la presencia del menor Ángel Jacinto Noh Tun en cuyo discurso en el Séptimo Parlamento Infantil de Quintana Roo, viralizado en redes, lamentó que la sociedad “haya hecho de la corrupción una forma de vivir” y que políticos y gobernantes “hagan hasta lo imposible por conservar sus privilegios”.

En este evento en el que López Obrador sigue apuntalando acuerdos para buscar la unidad y combatir la corrupción y la impunidad saludo al dirigente de la Unión Laborista de la República Mexicana AC y líder de migrantes Jorge Joel de la Rosa Ramírez a quien en la capital tamaulipeca al identificarle por la actitud y experiencia de su activismo y altruismo por la defensa de los migrantes y comunidades vulnerables le invito a esta firma de unidad.

Acompañado también por el dirigente estatal de Morena, José Luis Pech Várguez y la senadora Luz María Beristain Navarrete, López Obrador destacó que seguirá convocando a la unidad, porque el problema no está abajo, sino arriba, “porque la corrupción se da de arriba abajo”, remarcó.

Al término del evento literalmente agarro del brazo al tamaulipeco y líder de migrantes Jorge Joel de la Rosa hasta que abordo el transporte y al despedirse le dijo “Jorge con todo por Tamaulipas y quiero que me acompañes a Hermosillo Sonora tenemos que dar continuidad al proyecto por Tamaulipas”.

Para este sábado 8 de Julio, Andrés Manuel López Obrador acompañado de representantes de MORENA y de líderes que simpatizan con su causa será recibido por miles de sonorenses que serán testigos de la firma del acuerdo por la unidad de la prosperidad y el renacimiento de México.

