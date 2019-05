FNERRR TAMAULIPAS EXIGE AL PRESIDENTE DE MÉXICO PAGUE LAS BECAS PROMETIDAS Y CUMPLA SUS PROMESAS.

•Deja AMLO a 30 mil estudiantes sin beca “Benito Juárez”

Cd. Victoria, Tamaulipas.– La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) de Tamaulipas, encabezada por Flor Jesús Martínez, en conferencia de prensa informó sobre la protesta de este jueves 23 de mayo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

La líder de la FNERRR, mencionó que su organización estudiantil llevó a cabo conferencias de prensa en las 32 capitales del país, debido a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha entregado las becas “Benito Juárez” y en reiteradas ocasiones se ha buscado respuesta para ingresar en el censo a los estudiantes.

Señaló que en el caso de Tamaulipas cuentan con 750 alumnos en los diferentes municipios, servidores de la nación fueron a censar hasta el COBAT 23 “Dr. Rodolfo Torre Cantú”, ubicado en la Colonia Vamos Tamaulipas, en Cd. Victoria, pero no terminaron, quedaron de regresar al día siguiente, sin embargo ya no volvieron.

“La última vez que estuvimos en la Secretaría de Bienestar Social, nos atendió el Secretario Particular del Delegado José Ramón, nos pedía disculpas, porque inició la veda electoral, y que ya no pueden hacer nada, a lo que nosotros no estamos de acuerdo porque desde que inició el programa de becas “Benito Juárez” solicitamos se nos censara, mucho antes de la veda electoral” mencionó Flor Martínez.

Informó que más de 35 mil estudiantes integran la FNERRR a nivel nacional, de estos 17 mil ya fueron censados y únicamente seis mil son los que han recibido su beca.

Agregó que hay miles de jóvenes que tampoco han recibido su beca, por lo que invitó a que se sumaran a esta lucha que está dando la FNERRR a nivel nacional, “pues esta beca nos ayuda un poco a solventar las necesidades básicas como estudiantes, desde las inscripciones, útiles escolares, pasajes y uniformes en el caso del nivel Medio Superior”.

Finalmente, agregó que continuarán exigiendo que se respeten a los estudiantes “Esperamos que haya una solución concreta, de lo contrario continuaremos manifestándonos, no nos cansaremos hasta que se cumplan nuestras demandas estudiantiles, porque además las becas son una promesa que el Presidente hizo en campaña”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/