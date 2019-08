FIRMAN ACUERDO LA FMVZ-UAT Y AGRILIFE RESEARCH-TEXAS A&M

• Impulsarán colaboración internacional en materia de investigación y programas académicos.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata” (FMVZ) y la Agencia AgriLife Research, perteneciente al Sistema Texas A & M University, de los Estados Unidos, establecieron un acuerdo para realizar de manera conjunta programas educativos y de investigación dirigidos a los profesores y estudiantes de ambas instituciones.

El Director de la FMVZ-UAT, Edgar López Acevedo, asistió a la firma del acuerdo celebrado en la sede de AgriLife en la ciudad de College Station, Texas, donde puntualizó los objetivos del Rector José Andrés Suárez Fernández para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de la investigación, el intercambio académico y la colaboración internacional.

Por la otra parte, estuvieron la Dra. Susan Ballabina, Deputy Vice Chancellor de Texas A&M AgriLife; y el Dr. Roel López, Professor and Director de Texas A&M Natural Resources Institute, quienes dieron a conocer su beneplácito por este importante acuerdo que busca afianzar proyectos internacionales y apoyar los esfuerzos de estudiantes y profesores de ambas universidades.

Se puso de relieve el interés de trabajar de manera conjunta en materia de intercambio de profesores y estudiantes, la realización de estudios en el extranjero, programas de investigación en colaboración, seminarios y talleres, además de programas de servicio.

De igual forma, se destacó la oportunidad de ampliar y explorar a otras áreas la colaboración entre la UAT y la Agencia AgriLife de Texas A & M.

En este marco, la Dra. Susan Ballabina, manifestó que estos acuerdos impulsarán los trabajos académicos, de investigación y vinculación entre las dos instituciones.

Por su parte, el Dr. Roel López refirió de manera específica que mediante estos vínculos se retoma el interés de colaborar en trabajos que involucren a Tamaulipas y a la FMVZ-UAT, respecto a las áreas en donde se ubican las 5 variedades de felinos.

Entre otros asistentes, estuvieron el Dr. Everardo Salinas Navarrete y el Dr. Eduardo A. González, profesores e investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT.

Texas A&M AgriLife Research, dirigida por el Dr. Patrick J. Stover, es una agencia estatal destacada por su excelencia en investigación y desarrollo para la agricultura, los recursos naturales y las ciencias de la vida.

Entre sus prioridades de investigación, están los temas del agua, prevención de enfermedades, uso del suelo, bioenergía, sostenibilidad, alimentos y nutrición, enfermedades por insectos vectores, nuevos cultivos, plagas y plantas invasivas, ganadería, y genética de plantas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/