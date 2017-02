FINALIZA CAMPEONATO ESTATAL DE ATLETISMO

Matamoros en la cima del cuadro general de medallas.

Ciudad Victoria.- Con todo éxito se llevó a cabo el Campeonato Estatal de Atletismo que durante dos días reunió a más de 400 deportistas en las instalaciones del Polideportivo “Américo Villarreal Guerra” de Ciudad Victoria.

El Director General del Instituto de Deporte de Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano, encabezó la ceremonia de inauguración y puso en marcha el evento el pasado sábado 11 de febrero. En su mensaje subrayó que el deporte es pilar fundamental para reestructurar el tejido social, lo que permitirá recuperar la paz en Tamaulipas, y por lo tanto una prioridad en la administración del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

“Siéntanse bienvenidos, les deseo la mayor de las suertes y el mejor de los éxitos. Estamos aquí para seleccionar a lo mejor de Tamaulipas, a quienes representarán muy dignamente al estado en la etapa Regional en el mes de abril y posteriormente en la Olimpiada Nacional. Ustedes atletas son agentes de cambio, les pido no solo ser buenos deportistas, también buenos alumnos y buenos hijos. Pongan todo esfuerzo para conseguir sus metas”.

En cuanto a la actividad deportiva, el municipio de Matamoros se llevó el primer puesto en el cuadro general de medallas con un total de 60 preseas: 26 de oro, 19 de plata y 15 de bronce. El segundo puesto correspondió a los atletas de Ciudad Victoria con un total de 45 metales: 15-17-13 y el tercer lugar para Reynosa con 19 preseas en total, con 12 de oro, 5 de plata y 7 de bronce.

Cabe recordar que clasifican a la etapa regional de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, los primeros y segundos lugares de cada una de las tres categorías convocadas: Sub 17, Sub 18 y Sub 20 en ambas ramas y por especialidad o prueba.

Cuarto Poder de Tamaulipas/