FENERIANOS EXIGEN QUE LÓPEZ OBRADOR PAGUE LAS BECAS PROMETIDAS Y CUMPLA SUS PROMESAS

•Deja AMLO a 30 mil estudiantes sin beca “Benito Juárez”

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Este día 12 mil jóvenes de todo el país encabezados por La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) protestaron y llevaron a cabo un mitin en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en la Ciudad de México debido a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha entregado las becas “Benito Juárez” que desde el inicio de su administración y en campaña se comprometió a entregar una beca a cada estudiante; sin embargo, hasta la fecha no ha ocurrido así. Al mismo tiempo, en todo el país, se hizo lo mismo mediante “Cadenas humanas” en las plazas públicas.

A nivel nacional, de los 35 mil integrantes que integran la FNERRR, solo se han censado a 17 mil y de ellos, 6 mil son los únicos que han recibido este apoyo, “pero no somos los únicos, estudiantes de los Institutos Tecnológicos, de CBTIS, Colegio de Bachilleres, de Conalep están en la misma situación”.

Lo anterior lo declara Flor Martínez, líder de la FNERRR en Tamaulipas, dijo que “aquí en Tamaulipas no se ha censado a la gran mayoría de nuestros compañeros, en una primer entrevista con el representante del gobierno federal en el Estado, Lic. José Ramón Gómez Leal, se nos dijo que iniciará el censo de manera inmediata e iniciaron en el plantel del COBAT 23 ubicado en la Col. Vamos Tamaulipas de Ciudad Victoria; sin embargo, solo se inscribió a una parte de los alumnos, los demás siguen esperando, por lo que acudimos nuevamente y bajo el argumento de que por problemas en las claves de acceso al sistema y finalmente que debido a la veda electoral no se ha inscrito al programa de becas a los estudiantes de los centros educativos donde tenemos presencia, solamente se nos solicitó una relación de los afectados por parte del Secretario Particular del Lic. José Ramón”.

Señaló, que quieren que se cumpla con el compromiso del actual presidente de la Republica que hizo con la educación; uno de ellos es el de dotar de becas a todos los estudiantes del país y no se ha cumplido, lejos de ello, canceló el programa PROSPERA para estudiantes de nivel básico y miles de familias hoy no cuentan con recursos para solventar los gastos educativos de sus hijos.

Añadió, que además de anular los recursos destinados al mantenimiento y construcción de espacios educativos de todos los niveles, “aquí en Tamaulipas dejará de aplicarse 80 millones de pesos para edificios nuevos y eso afectará a varias instituciones que carecen de condiciones adecuadas para un buen aprendizaje”.

La líder de los Fenerianos, resaltó que la manifestación es el inicio de una campaña nacional en exigencia de que se cumpla con la entrega de becas y se restablezcan los programas de apoyos educativos.

Asimismo invitó a todos los estudiantes de todos los niveles escolares para que se sumen a esta protesta, al respecto iniciarán la recolección de firmas en las instituciones del estado y del país en las plazas públicas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/