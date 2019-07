FALTA DE TECNIFICACIÓN DEL CAMPO, PRINCIPAL CAUSA DE PÉRDIDA DE COSECHAS RADIO FÓRMULA QR

Benjamín Gutiérrez, dirigente estatal de los cañeros agremiados a la Confederación Nacional de Productores Rurales en Quintana Roo, dio a conocer que el panorama para la zafra 2019-2020 es “catastrófico” esto generado por las afectaciones que ha generado la sequía en la producción de la varita dulce.

Mencionó que la situación es crítica ya que son 3500 productores de caña los existentes entre las dos asociaciones cañeras en Quintana Roo, de los cuales al menos el 50 por ciento no alcanzarán ni un peso en la próxima zafra, ya que pese a que el seguro que se tiene contratado responda, los productores tienen que pagar el 20 por ciento del deducible, lo que los mantiene en alerta ya que aún no existe diversificación en sus parcelas y al no producir caña, no cuentan con ningún otro sustento económico.

Añadió que hasta el momento se tienen una estimación que de las 35 mil hectáreas donde se produce la caña de azúcar, se encuentran en pérdida total 15 mil, mientras que el resto no está teniendo el crecimiento óptimo debido a las condiciones climáticas que se han presentado durante este año, ya que la sequía ha sido más aguda que incluso en 2002 cuando sufrieron una baja en su producción.

