EXHORTA GOBIERNO DE TAMAULIPAS A FORTALECER LAZOS FAMILIARES ANTE AISLAMIENTO SOCIAL

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Al entrar a la fase 2 de la contingencia por el nuevo coronavirus COVID-19, el Gobierno de Tamaulipas exhorta a la población a seguir y promover factores de protección para evitar malestar psicológico por la situación de confinamiento en los hogares.

Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud recomendó evitar la sobreinformación ya que puede generar ansiedad, miedo, enojo y preocupación constante, recordar que la emergencia es temporal y sólo revisar información oficial en un momento concreto del día y el resto del tiempo realizar diferentes actividades.

Pidió ser conscientes de que contribuimos al bien común, que es por el bienestar de nuestras familias y que al quedarnos en casa estamos salvando vidas.

Planear una rutina diaria, seguir los horarios habituales al acostarse y levantarse, tomar el baño, desayunar, realizar actividades escolares, participar en las labores del hogar y de entretenimiento familiar.

Molina Gamboa destacó la importancia de cuidar la alimentación ya que al estar mucho tiempo en casa es común que se consuma una mayor cantidad de alimentos (especialmente carbohidratos y azúcares) lo que conlleva a aumento de peso, aunado a la falta de ejercicio.

También puede haber abuso de substancias tóxicas lo que aumenta la posibilidad de violencia intrafamiliar y de pareja, por lo que hizo un llamado a evitarlas.

Dijo que los niños y adolescentes, pueden presentar ansiedad por no poder salir de casa, no realizar sus actividades cotidianas y no poder ir a ver a los abuelos o amigos, se les debe hacer entender que el aislamiento social es un acto de valor y sentido trascendente.

En el caso de los adultos mayores se recomienda involucrarse en la medida que su salud lo permita, con el fin de no caer en depresión derivada de sentirse inútiles y/o limitados para ciertas actividades.

Y para mantenerse activos se debe limitar el uso de redes sociales y otras tecnologías, buscar actividades manuales y otras formas de pasar el tiempo, así como actividad física que podamos realizar en casa.

Cuarto Poder de Tamaulipas/