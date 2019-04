EXHIBEN EN LA VERDADERA LUCHA COOPERATIVISTA, MENTIRAS, USURPACIONES Y DEMANDAS CONTRA BLAS GREGORIO Y CAMARILLA

• En un “Ya basta” a tantas falsedades, difamaciones y agravios con los que pretenden desviar la lucha jurídica de la Quiebra de la cooperativa del Ingenio Mante a intereses políticos y personales, presentan a la prensa pruebas y denuncias

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE. – En rueda de prensa convocada por los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa de ejidatarios y obreros del Ingenio Mante que presiden Fernando Ambriz García y Anselmo Hernández Ruiz dieron a conocer una serie anomalías cometidas por los consejos anteriores, tanto en sus funciones como después de haber concluido sus funciones.

Uno de los graves errores cometidos fue el no haber convocado a reuniones como lo marca la ley, recordando que antes se hacían dos, una al inicio de zafra y otra al fin de la misma.

Agregan que al concluir el periodo del que fueron electos junio del 2016 a junio 2018, urdiendo el plan de su reelección cometieron grave negligencia con falsificación de la firma del tesorero Rubén Alvarado González por Filomeno Rentería que era el presidente del consejo de vigilancia y no tenía facultades para ello y agregan que esta errónea convocatoria no fue publicada en ningún periódico ni publicado o repartido en los ejidos como lo marca la ley de sociedades cooperativas y sus bases.

Con prudencia esta nueva directiva cooperativista no había querido contestar a los infundios y mentiras que ha difundido Blas Gregorio y su camarilla, pero decidieron el día de hoy ponerle un hasta aquí a la grilla y divisionismo que se pretende con un evidente interés político la cual se aleja del interés jurídico de la verdadera lucha cooperativista que encabeza Joel de la Rosa González, sus consejos, asesores y socios.

Recordó Ambriz García que para no caer en confrontaciones después de la agresión física que le hieran a uno de los socios optaron por reunirse en el domicilio de Joel de la Rosa y ante tanta irregularidad de los anteriores consejos con respaldo del 20% de los socios realizaron asamblea general el 10 de febrero de este año en el domicilio de Joel, señalado en la convocatoria como recinto oficial, cumpliendo con ello en lo estipulado por la ley como refirió se hicieron hace años en el cine Aarón Sáenz y en el auditorio municipal.

Sobre las demandas interpuestas a Gregorio y compañía mencionó que el pasado 8 de abril el apoderado Joel de la Rosa presentó demanda de jurisdicción voluntaria contra Gregorio Vásquez Muñiz, Jorge Landeros Rodríguez y Rubén Alvarado González la cual fue admitida con acuerdo del 10 de abril del 2019 ordenado su notificación personalmente a la central de actuarios están en la espera dentro del término de ley la contestación de la demanda. Además de la solicitud de entrega voluntaria del inmueble de la cooperativa y el plazo de tres días para hacerlo y de no ser así, se prevé la demanda penal para su desalojo.

Fernando Ambriz agregó como fundamentos de los actos que sostienen las demandas los acuerdos alcanzados en la asamblea del 10 de febrero de este año en donde se acordó revocar los poderes de los consejos de administración y vigilancia electos el 26 de junio del 2016 , dejar sin efecto legal acuerdos que tomaron con posterioridad a la conclusión de su periodo de dos años es decir a partir de junio del 2018 y se interpela a ellos a que dejen de realizar actos y manifestaciones ostentándose como integrantes del consejo de administración de la sociedad, pues a la fecha ya no cuentan con representación alguna de dicha cooperativa.

Ambriz García aclaró que desde un inicio los cooperativistas haciendo causa común con el líder y representante legal Joel de la Rosa González desligaron de la lucha cooperativista finalidades políticas y partidistas, “nosotros somos apolíticos y no queremos compromisos con partido alguno, ya lo tuvimos hace muchos años con el PRI y jamás nos hicieron caso”.

Jorge Joel de la Rosa Ramírez comentó que ya están cansados de que Blas Gregorio y camarilla esté mintiendo cada semana y este haciendo escarnio de la salud de su padre Joel de la Rosa González de su familia, hermanos, madre y hermanas.

Comentó ellos han presentado demandas a Joel por amenazas a través de Alejandro Jiménez, quien no se presentó a citatorios, Blas Gregorio por su parte haciendo falso ruido le presentó otra por fraude y calumnias a la cual, destacó se le dijo al ministerio público le diera para adelante y sustentara sus dichos, cayéndose está por hacerla falsamente como Presidente del Consejo de Administración, cargo que ya feneció.

Agregó de la Rosa Ramírez que además de falsos argumentos, falsificación de firmas y de mentiras y cuentos como la ficha que afirman metieron al congreso para que se les pagara 28 mil millones de pesos, cuando el presupuesto de la federación ya había sido aprobado.

Imbuido en su pasión obradorista Blas Gregorio ha desviado la atención de la lucha jurídica y con socios piratas, peteistas y morenistas llena sus reuniones sin quitarse su camisa con el lema de MORENA

En la ceguera política de Blas Gregorio, este olvida que quien les quito la fuente de trabajo, fue Carlos Salinas de Gortari y su sistema priista y hoy se ostenta con la amistad de Américo Villarreal, el padre de él era el gobernador que en amasiato con Carlos Salinas junto con Leticia Camero fraguaron la quiebra del Ingenio Mante.

Con documentación en la mano, de la Rosa Ramírez dio cuenta sobre los verdaderos avances de la lucha que se lleva en las instancias estatal, federal e internacional y reuniones que sostendrá esta semana como representante de los cooperativistas en el senado, derechos humanos y Gobernación, y conminó a los falsos líderes de esta lucha a no seguir asentándose con mentiras ante la prensa.

“sin mentiras, sin cerrar carretas, sin ponerme camisas de partidos, aquí no se trata de que un representante les diga tiene que votar así, no, esta, es una lucha social y jurídica, les agradezco que hayan confiado a un servidor, yo nací en el seno de la cooperativa, me da sentimiento esta lucha con el estado mexicano que ha abusado de ustedes, voy a poner todo de mi parte en favor de ustedes y esto va por orgullo cooperativista, porque soy un hijo, un nieto de ustedes, a Blas lo vamos a ir apagando poco a poco con sus mismas mentiras” destacó De la Rosa Ramírez, quien para finalizar le mandó mensaje a Filomeno Rentería “yo pensé que era usted un hombre pensante, tantos año conviviendo con mi padre y que raro que en 5 años que tiene usted con Blas Gregorio ha claudicado en favor de un farsante”.

Cuarto Poder de Tamaulipas/