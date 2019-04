EVITE ACCIDENTES Y RIESGOS, SIGA LAS RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

La Dirección Municipal de protección Civil y Bomberos Mante y Grepi A.C Hace las siguientes recomendaciones

1. No descuides ni pierdas de Vista a tus hijos.

2. No te introduzcas al agua si no conoces la profundidad y las corrientes del lugar

3. Cuando termines de comer tus sagrados alimentos no te introduzcas de manera inmediata al agua.

4. Cuando realices paseos en todo tipo de embarcaciones (Kayak, lancha canoa, moto acuática etc.), siempre usa chaleco

5. No realices actividades acuáticas bajo la influencia de bebidas embriagantes o sustancias que alteren tus sentidos

6. No realices actividades inadecuadas que pongan en riesgo tu vida (juegos bruscos)

7. Por tu seguridad y la de tu familia siempre usa chaleco salva vidas

8. Evita realizar saltos desde las alturas como son: desde árboles, rocas, o miradores

9. No introduzcas botellas o frascos de vidrio dentro y fuera del agua

10. Al encender una fogata o lumbre cerciórate que quede completamente apagada para evitar incendios forestales

11. No tires ni dejes basura, deposítala en su lugar designado

12. En caso de enfrentar o presenciar un accidente o caída al agua, busca ayuda inmediatamente en las corporaciones de emergencia o llama al 911 o al 23 2 38 72

