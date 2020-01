ESTUDIA UAT MICROORGANISMOS RESISTENTES A MEDICAMENTOS

• Desarrollan proyecto que busca encontrar alternativas para contrarrestar infecciones por la Candida albicans.

Con la finalidad de buscar alternativas médicas para contrarrestar infecciones, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizan estudios en microorganismos que empiezan a ser resistentes a los tratamientos tradicionales.

Al respecto la Dra. Guadalupe Rodríguez Castillejos, investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), dijo que la investigación se desarrolla en colaboración con especialistas de la Universidad Católica de Manizales en Colombia.

Comentó que el estudio de los microorganismos es básico para diferentes áreas del conocimiento, partiendo del hecho que existen microorganismos buenos para el ser humano, así como patógenos que dañan nuestra salud.

“Gracias a los microrganismos podemos tener alimentos como yogurt, pan, queso, incluso diferentes bebidas como los vinos, que fue en ellas donde se descubrió el papel de los microrganismos como buenos, y en el cuerpo humano llegan a proteger de las enfermedades”.

“Hay proyectos sobre microrganismos que pueden ser patógenos o benéficos en alimentos, así como patógenos con una levadura llamada Candida albicans, este es un proyecto que tenemos en colaboración con la Universidad Católica de Manizales en Colombia”.

“Estamos identificando en muestras vaginales de mujeres si tiene una infección por la levadura que se llama Cándida, una vez que identificamos que la persona tiene la infección, estamos haciendo una identificación de la especie, que en este caso es Candida albicans”.

“Y posteriormente vemos si es resistente a un fármaco conocido como Fluconazol, que es el que más se utiliza para tratar esas infecciones, que es un problema de salud pública”, indicó.

Refirió que el interés en el tema, es porque no existen datos al respecto, “nos interesa esa parte porque hay más estudios sobre bacterias, sin embargo no hay estudios sobre la resistencia de las levaduras, porque tal vez no son tan comunes”.

“Sin embargo en el caso de las mujeres, se está haciendo más común la infección por Candida albicans y más común que no responda al tratamiento y esto es porque estamos encontrando que hay resistencia al Fluconazol”, asentó.

De la colaboración con la universidad colombiana, comentó que se trata de ver la prevalencia en ese país y en México.

“Estamos viendo la prevalencia que tenemos en Reynosa, para compararla con la prevalencia que tiene Colombia en Manizales, y ver si los genes son los mismos, para tratar de buscar alternativas en un futuro terapéuticas, contra este microorganismo”.

“Estamos en la primer fase, identificando cuáles son los genes, así como cuáles son los mecanismos de cómo la levadura se resiste. Y posteriormente, de acuerdo a lo que obtengamos en el proyecto, podríamos trabajar con otros grupos de investigación en farmacología, para buscar alternativas, si la levadura no está respondiendo al tratamiento con Fluconazol, entonces qué otra cosa le podemos dar a la paciente”, puntualizó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/