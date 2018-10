ES MATEO PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL MANTE.

* Liderazgo y compromiso “Por un Cambio Diferente” ofreció en su toma de protesta.

Cd. Mante Tamaulipas

Septiembre 30 de 2018

Ante un marco de júbilo, algarabía y esperanzas renovadas, José Mateo Vázquez Ontiveros rindió protesta como nuevo presidente municipal de El Mante para el periodo 2018 – 2021, ante la presencia Lic. Miguel E. Tinoco Sánchez, subsecretario de educación media superior y superior en el estado y representante personal del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Acompañado de su esposa Coral Fentanes, de sus hijos, de sus compañeros del Partido Acción Nacional, de familias de todos los sectores que acudieron a refrendarle ese apoyo que le dieron en el mes de Julio en las urnas y por supuesto, de los integrantes del ayuntamiento que lo acompañará durante esta travesía, Mateo Vázquez acudió para rendir protesta y ser quien encabece la gestión pública durante los próximos 3 años.

Dicha administración está compuesta de la siguiente manera: el Lic. Miguel Camero Sandoval como secretario, Elba Mariana Torres Madrigal como Primera Síndico

Luis Alfonso Martínez Chabrand, como el segundo síndico, al igual que el resto de integrantes del cabildo

Sheyla Frida Palacios Juárez- Primera regidora

C.- Juan Francisco Leal Lara- Segundo Regidor

C.- Paula Elena Martínez Nava- Tercera Regidora

C.- Manuel Morales Betancourt- Cuarto Regidor

C.- Bella Leticia Ayala Jauregui- Quinta Regidora

C.- Juan Luis Izaguirre Muñiz- Sexto Regidor

C.- Antonia Ruíz Vargas- Séptima regidora

C.- José Antonio Rodríguez Requena- Octavo Regidor

C.- Nancy Enríquez Pérez- Noveno Regidor

C.- Isidro Hernández Nájera- Décimo Regidor

C.- Ruth Graciela Gámez Verástegui- Décimo primera regidora

C.- Vicente Ambriz Moreno- Décimo segundo regidor

C.- Guadalupe Acevedo Díaz.- Décimo tercera regidora.

C.- Clemente Vázquez Ortiz — Décimo cuarto regidor.

C.- Gemma Viviana Pizaña Domínguez- Décima Quinta regidora

C.- Christian Alejandro Medina Villasana- Décimo sexto regidor

C.- Alma Edith Martínez Montelongo — décimo séptima regidora.

C. Mireya Peña Martínez — décimo octava regidora.

En su mensaje, el ahora presidente municipal dijo que tienen muy en claro que durante la campaña se hicieron una serie de propuestas a lo largo y ancho de la localidad, que se establecieron compromiso con los sectores productivos, agrícolas, ganaderos, comerciantes y la sociedad en general, de sacar adelante a El Mante y dar certidumbre a los destinos de sus familias y que ahora, ha llegado el momento de comenzar el trabajo para lograr los objetivos.

Mateo Vázquez reafirmó la enorme responsabilidad que tiene con su municipio y con su gente, y enfatizó que solamente será posible si se sigue el camino que el gobierno del estado ha trazado, que la forma de trabajo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es la que marca la pauta para que a Tamaulipas le vaya bien y al Mante mucho mejor.

“No habrá descansos, es tiempo de trabajar y esforzarnos, conocemos las necesidades, recorrimos cada colonia, cada barrio, cada calle, ahora es el momento de cumplir nuestra palabra” expresó el alcalde de esta ciudad quien recalcó que su gobierno se caracterizará por la generación de empleo, la creación de oportunidades para los niños y jóvenes al igual que el apoyo a los más necesitados.

A partir de este lunes inicia una nueva era en la historia de El Mante, el momento en el que la gestión que encabeza Mateo Vázquez tome las riendas de la administración pública para corresponder a la sociedad la confianza que depositaron en ellos en las últimas elecciones y comenzar así, con un cambio verdadero.

Cuarto Poder de Tamaulipas/