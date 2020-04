ENTREGA GOBIERNO DE TAMAULIPAS APOYO ALIMENTARIO A FAMILIAS VULNERABLES

Estas entregas extraordinarias serán entregadas a 300 mil familias por personal de SEBIEN capacitados para aplicar los protocolos sanitarios y evitar riesgo de contagios del coronavirus.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social (Sebien), inicio este viernes en Ciudad Victoria con la entrega de apoyos alimentarios extraordinarios para 300 mil familias vulnerables que requieren de este apoyo ante la emergencia sanitaria, como medida para atender y contener los efectos secundarios de la pandemia COVID-19.

Los apoyos extraordinarios se harán llegar a quien más lo necesite de manera directa, a través de los Comités de SEBIEN.

La entrega se hará casa por casa, y serán las titulares de cada comité, quienes lleven estos insumos de primera necesidad a las familias, aplicando los protocolos sanitarios con los que fueron capacitados por la COEPRIS (sana distancia, uso de cubrebocas, guantes látex y gel antibacterial).

En esta primera etapa, se atendió a los comerciantes semifijos, uno de los sectores productivos más afectados por el coronavirus.

Es el caso de, Esmeralda Castañón Cruz, madre de familia, que se dedica a la venta de flautas, gorditas y sopes, en la Central de Abastos y en su hogar en la colonia Álvaro Obregón, al pie de la Sierra Madre de esta ciudad.

“Yo me dedico al negocio de comida y esto me ha venido afectando, mi negocio de la central de abastos está cerrado porque no hay venta, aquí es muy baja la venta, no completamos para los alimentos”, expresó la madre y mujer trabajadora.

La entrega de este apoyo inició en Ciudad Victoria y en los siguientes días se continuará realizando en los demás municipios del estado.

Adicionalmente a la entrega de estos apoyos extraordinarios, el DIF Tamaulipas también inició la distribución de 100 mil dotaciones de alimentos a estudiantes de la entidad como parte del programa «Desayuna Bien».

