ENTRAMPAN LITIGIOS LABORALES DE MANTENSES

• La Secretaria de Trabajo, no ha designado personal a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que no opera desde el 8 de noviembre.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE.- Desde el pasado 8 de noviembre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no está operando, por ello los procedimientos legales no avanzan, no hay quien actué para resolver los conflictos y demandas de los trabajadores.

Al licenciado Arturo Trujillo Martínez Presidente del Colegio de Abogados Postulantes de El Mante A.C. al denunciar lo anterior dijo que la Secretaria de Trabajo hasta la fecha no ha designado personal para que lleve a efecto la función en la junta.

Esta grave situación que afecta la solución de los conflictos laborales, dijo que ya se ha presentado a la Secretaria de Trabajo del estado a través de escritos en la capital del estado y agrega que las solicitudes de audiencia con la Secretaria Estela Chavira Martínez tampoco han sido atendidas, “nunca nos ha recibido, siempre salen con que está ocupada o sale de improviso, argumentando una urgencia superior” destacó.

Trujillo Martínez dijo que fue un Sub Secretario de la Secretaria de Trabajo quien hizo el compromiso formal de que estará en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el próximo día diez de enero para atender y solucionar la inoperancia de la Junta.

La Junta Local depende de la jurisdicción de su superior de Tampico, en donde les dicen que no actúen porque pueden violar la ley quienes se muevan sin el nombramiento oficial y este solo es decisión de la Secretaria de Trabajo, que desgraciadamente no actúa, remarcó Trujillo Martínez.

Cuarto Poder de Tamaulipas/