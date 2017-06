EN SALUD HAY CAMBIO EN EL SISTEMA Y FUERZAS QUE SE RESISTEN: PAN

El dirigente del CDM de El Mante Ricardo Nájera defendió la estrategia que está acabando con viejos vicios y en lo local señalo al dirigente sindical del Hospital General de darle el enfoque político.

Por Martín Jaramillo

El dirigente panista en Mante Ricardo Nájera, respaldó a nombre de su partido la estrategia estatal de acabar con viejos hábitos y vicios modificando el sistema de suministro medicinas e insumos y cuyos resultados afectan intereses, que están tratando de desviar la atención endilgándole supuestos y rumores para hacerle ver mal al gobierno del estado.

Lo anterior trascendió este día en el marco de una conferencia de prensa en la cual al abordar el tema local del Hospital General, el también regidor albiazul Ricardo Nájera dijo que hay un sector encabezados por el líder sindical que trata de desviar la atención de la gente, tratando de señalar un mal gobierno al que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuando lo que pasa, dijo “es la resistencia al cambio por los vicios y hábitos tan nefastos desarrollados al cobijo de la autoridad del hospital”

Remarcó que como partido estarán al pendiente de esta situación y no permitirán que se desvirtué la labor del gobierno del estado y de las autoridades emanadas del partido dándole un enfoque netamente político.

Recordó que derivado de las quejas de falta de medicamentos el cabildo mantense nombro y envió a una comisión de regidores a constatar esta situación, detectando que efectivamente se les pide a los pacientes que surtan sus recetas en farmacias del exterior cuando es responsabilidad de la dirección vigilar se den esos suministros oportunamente.

El dirigente panista recordó que ese hospital general fue creado para atender a los derechohabientes del seguro popular que engloba a gente de escasos recursos, acusando que hora al nosocomio lo han convertido en un negocio particular “eso es inconcebible, eso no se puede seguir tolerando, no se puede seguir ocultando” remarcó.

Sobre la carencia de los medicamentos dijo estar enterado que acaba de llegar un embarque y señaló de darle el énfasis político al tema al líder sindical al Dr. Moctezuma y a la ineficiencia de las autoridades del Hospital General para poder contener ese tipo de expresiones a sabiendas de que tienen todo lo necesario para atender a la gente, concluyendo si hay transformación, que hay un cambio en el sistema y que hay fuerzas que se resisten a ese cambio.

Cuarto Poder de Tamaulipas/