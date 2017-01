EN MÉXICO URGE UN CAMBIO DE MODELO ECONÓMICO: AQUILES CÓRDOVA MORÁN

* Los gobiernos mexicanos han olvidado al pueblo; dejaron de ser revolucionarios.

* Antorcha busca sumar a 10 millones de mexicanos, conquistar el poder político por la vía democrática y cambiar el modelo económico.

Querétaro, a 16 de enero de 2017.- Durante su discurso ante 18 mil antorchistas de esta entidad, con motivo del 26 aniversario de lucha y trabajo, el secretario general del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, dejó en claro que ante la crisis que padecen los mexicanos por el alza del 20 por ciento a la gasolina -y ante muchos otros problemas que genera el neoliberalismo- urge un cambio de modelo económico, uno que vea por el bienestar de pueblo.

Contrario a lo que promueve la izquierda, encabezada por Morena y Andrés Manuel López Obrador, de salir a las calles a protestar por el gasolinazo, dijo que tales acciones –que incluyen violencia-, en nada resuelven el problema porque éste va más allá, el problema no es el alza a la gasolina, sino el modelo económico neoliberal instrumentado desde el gobierno de Miguel de la Madrid.

Por lo tanto, “pedirle al pueblo de México que luche contra el gasolinazo nada más, es engañarle y a la vez proteger a sus beneficiarios, es decir, a los empresarios”. “Lo que se están promoviendo no va a llevar a ningún lado, porque salir a gritar es más fácil; el enemigo es el modelo neoliberal y para combatirlo no proponen nada”, precisó. Incluso manifestó que “es posible que detrás de quienes encabezan tales acciones se encuentren agencias norteamericanas, con la finalidad de desestabilizar a todo México”.

Durante su mensaje de bienvenida, el dirigente del antorchismo en Querétaro, Jerónimo Gurrola Grave destacó que la importancia que tiene Antorcha para el país es que se encuentra con el pueblo, porque “los gobiernos han hecho mal uso del poder”. Y en este contexto, puntualizó, “Antorcha ha apoyado a miles de familias con diversas obras”.

En este importante evento, estuvieron presentes antorchistas de todos los municipios queretanos, integrantes de la Dirección Nacional de la organización, diputados federales y los dirigentes antorchistas del Estado de México, Hidalgo y CDMX, Jesús Tolentino Román Bojórquez, Guadalupe Orona Urías y Gloria Brito Nájera, respectivamente. Asimismo, acudieron el doctor Brasil Acosta Peña, líder del antorchismo en Texcoco y el doctor en economía, Abel Pérez Zamorano, director de la Dicea-Chapingo.

Córdova Morán, señaló que es una insensibilidad por parte del gobierno el incrementar el precio a los combustibles, pues es el pueblo el más afectado; sobre todo porque a la gente ya se le cobra impuesto sobre la nómina, además de que paga IVA a todos los productos. Por el contrario, dijo, el gobierno no toca a los empresarios, a quienes cotidianamente les condona impuestos.

“México no cosecha nada de recursos porque aquí los señores empresarios no pagan nada y hoy lo vemos: se cae el precio del barril de petróleo y se abre un boquete económico, y todo se le carga al pueblo, que pague más”, dijo. En este contexto, añadió que no es la corrupción el principal problema a combatir, como lo predica el líder de Morena, sino es el modelo económico neoliberal.

Por ultimo dijo que sólo el Movimiento Antorchista le dice la verdad al pueblo; es por ello que la organización que dirige es muy atacada mediáticamente. “En sus 43 años de vida, Antorcha no ha olvidado el principio de la Revolución Mexicana de estar del lado del pueblo, como si lo han hecho los gobiernos”. Urgió a los presentes a sumar a más mexicanos para que en periodo corto Antorcha alcance la cifra de 10 millones de mexicanos, a fin de conquistar el poder político por la vía democrática, y desde ahí cambiar el modelo económico.

Cuarto Poder de Tamaulipas/