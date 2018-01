EMPLEO Y LUCHA SOCIAL

Carlos Martínez Leal

Es el empleo uno de los puntos principales del nuevo Modelo Económico por el que propone luchar nuestra querida organización “El Movimiento Antorchista”; ¡empleo para todos!, todos aquellos en edad de trabajar, a quienes la economía les da el nombre de población económicamente activa, la famosa PEA. Deben tener empleo para desarrollar el aparato productivo y con ello la economía de nuestro país.

En el país el desempleo es un problema que no solo no se ha resuelto sino que se agrava día con día. De la población económicamente activa, la población en edad de trabajar, están desempleados 4 millones, y más de 30 millones están en el empleo informal, si a esto sumamos a más de 13 millones de migrantes, tenemos un total de 47 millones que en los hechos no cuentan con un empleo formal en nuestro país. Como podemos ver es un problema serio.

Esto se replica a lo largo y ancho de la República Mexicana, en las 32 entidades federativas, en los 2,457 municipios del país; por ello Jaumave no podía ser la excepción y por ello también se vive en el Municipio el problema del desempleo.

Esta es la dimensión del problema y uno, sino es que el primer problema, de los más urgentes a resolver, pues es el que más influye en la difícil situación que viven los jaumavenses, el Altiplano y el propio estado tamaulipeco; agravado incluso por nuestra condición de frontera, pues todos los días llegan gentes que vienen o bien del interior del país buscando pasar al vecino país del Norte, o como deportados por las políticas anti–migrantes, xenofóbicas y fascistas de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero además es un problema que no se resuelve de la noche a la mañana, que requiere un proyecto y un trabajo de largo aliento.

Es por eso que la reunión realizada la mañana de este lunes 15 de enero en el “Teatro del Pueblo” ubicado al interior del patio de la Presidencia Municipal de Jaumave, tiene una gran importancia, pues congregó a más de 1,500 jaumavenses que se dieron cita precisamente por el empleo, por “el empleo temporal” y que cuentan con ciertas características, son: 1).- jaumavenses de todas y cada una de las comunidades (no faltó ninguna), 2).- son miembros de los grupos antorchistas, 3).- se reúnen con cierta periodicidad, 4).- cuentan con un programa de desarrollo de su comunidad, 5).- tienen varios años luchando por lograr dicho programa, 6).- cada uno de los avances del mismo, ha sido un aprendizaje, 7).- por lo tanto tienen claridad de las dificultades de la lucha, 8).- han ido conociendo los verdaderos obstáculos para lograrlo, 9).- tanto de orden material como social, 10).- conocen mejor a quienes quieren el progreso del municipio.

Y esto ha sido posible gracias al trabajo que desde hace doce años inició el primer grupo de la cabecera que se organizó en torno al programa de lucha de “Antorcha Campesina”, su perseverancia en crecer los ha llevado a aglutinar a la mayoría del pueblo pobre de Jaumave. Lo que se vio claramente reflejado en esta reunión, pues la alegría y el entusiasmo no solo se debía al apoyo que recibirían, sino precisamente a que es un resultado, un logro de esos años de lucha y del crecimiento de la organización, no solo en su municipio Jaumave, sino en su región, el altiplano tamaulipeco, en su estado y en el país; lo que ha permitido, lo que ha hecho posible contar con recursos para invertir en el Municipio y transformarlo.

Esta misma sensación de seguridad en las causas que llevaron al resultado de esta mañana fría de enero, es la que sienten ahora, es lo que se percibió, dentro de la reunión, en la participación efusiva, en el coreo de las consignas, en los aplausos, en los vivas, en la convicción de que es necesaria la lucha por estar al frente del municipio y emprender con todos los jaumavenses que buscan el progreso de su municipio, un programa de transformación profunda de las condiciones económicas, políticas y sociales que lleven al municipio a mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Solo con un programa así y solo con la unidad de todas las fuerzas progresistas del municipio se hará realidad.

De aquí la importancia y la trascendencia de esta reunión, que convirtió la fría mañana en una mañana que irradiaba calor, calor humano, convicción de triunfo, camaradería y solidaridad; lo cual la transformó de una simple reunión de entrega de apoyos, en un acto de reafirmación del lema que une y hace posible el caminar de los pobres de México. UNION, FRATERNIDAD Y LUCHA, y que es la fórmula que el antorchismo ha encontrado para que ahí donde el pueblo se decide a luchar, logre combatir el desempleo y la inequidad, logrando verdaderos resultados, resultados sorprendentes, y para que no suene a demagogia, invitamos a todos los jaumavenses y al posible lector a conocer la transformación lograda por los antorchistas en los municipios poblanos de Tecomatlán y Huitzilan de Serdán, o en los municipios mexiquenses de Chimalhuacán e Ixtapaluca o aquí más cerca en el vecino estado de San Luis Potosí, en los municipios de Armadillo de los Infantes, Santo Domingo, Villa de Ramos, Villa de Arriaga y Villa Hidalgo. Para percatarse de lo que ha hecho el pueblo pobre organizado.

Adelante antorchistas jaumavenses, sin desmayo, la tarea es dura y difícil pero necesaria, unámonos en torno al compañero Licenciado Lázaro Edain Espinosa Zapata y luchemos por Un Nuevo Jaumave.

Cuarto Poder de Tamaulipas/